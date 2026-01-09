Tales of Berseria Remastered mostra l'affascinante Velvet Crowe in un trailer dedicato

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Tales of Berseria Remastered, in questo caso incentrato sul personaggio di Velvet Crowe, l'affascinante e complessa protagonista di questo particolare capitolo della serie.
Tales of Berseria Remastered è stato annunciato lo scorso novembre e ha la data di uscita fissata per il 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, riproponendo sul mercato uno dei capitoli più apprezzati nella lunga serie di RPG nipponici di Bandai Namco, in forma aggiornata e migliorata.
Si tratta di una rimasterizzazione che punta soprattutto ad aggiornare il gioco sul fronte estetico, ma non mancano anche alcune variazioni applicate al gameplay, ma in ogni caso la storia resta invariata.
Da gentile ragazza e demone della vendetta
Velvet Crowe rimane dunque il perno centrale della narrazione di Tales of Berseria, e possiamo conoscere meglio la protagonista del gioco guardando il trailer riportato qui sotto, che condensa un po' la sua drammatica storia.
Velvet era inizialmente una ragazza dolce e interamente dedicata alla famiglia, ma dopo gli eventi della Scarlet Night, che avviene tre anni prima dell'inizio della storia di Tales of Berseria, cambia completamente il proprio carattere.
Ora Velvet è una donna estremamente determinata, consumata dalla volontà di vendicarsi contro coloro che hanno fatto del male ai suoi cari. Dopo aver visto la propria vita distrutta da un attacco di demoni sul proprio villaggio, la ragazza mette a frutto i suoi anni di addestramento per combattere, in maniera decisamente aggressiva.
Velvet combatte utilizzando un'arte marziale che può ricordare un po' la Capoeira, utilizzando anche lame nascoste e soprattutto il suo braccio sinistro dotato di poteri demoniaci, con il quale è in grado di assorbire il potere vitale dei nemici.
La versione remaster di Tales of Berseria proporrà una grafica migliorata ma anche delle piccole novità sul fronte del gameplay, come la possibilità di impostare dei segnalatori per esplorare più chiaramente la mappa e la possibilità di eliminare gli scontri coi nemici nella mappa.
Tales of Berseria Remastered consente anche di visitare il Grade Shop che viene mostrato nella sequenza di apertura del videogioco e includerà inoltre tutti i contenuti scaricabili (costumi ed equipaggiamenti, ad esempio) della versione originale del 2016.
Nei giorni scorsi, ha fatto un po' discutere il fatto che la versione rimasterizzata ha come base la versione occidentale censurata.