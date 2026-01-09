Tales of Berseria Remastered mostra l'affascinante Velvet Crowe in un trailer dedicato

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Tales of Berseria Remastered, in questo caso incentrato sul personaggio di Velvet Crowe, l'affascinante e complessa protagonista di questo particolare capitolo della serie.

Tales of Berseria Remastered è stato annunciato lo scorso novembre e ha la data di uscita fissata per il 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, riproponendo sul mercato uno dei capitoli più apprezzati nella lunga serie di RPG nipponici di Bandai Namco, in forma aggiornata e migliorata.

Si tratta di una rimasterizzazione che punta soprattutto ad aggiornare il gioco sul fronte estetico, ma non mancano anche alcune variazioni applicate al gameplay, ma in ogni caso la storia resta invariata.