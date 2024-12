Tales of Berseria ha venduto davvero bene, anche in occidente

Durnate il live streaming Western 2024 Tales of Anniversary Celebration, realizzato per il 30º anniversario della serie, Yoshimasa Tanaka autore di alcuni dei capitoli più amati, ha svelato le vendite di Tales of Berseria a livello globale: più di 2,5 milioni di copie .

Un gioco molto amato

Tales of Berseria è uno dei capitoli più amati della serie Tales of, nonché il prequel del più controverso Tales of Zestiria.

La trama è incentrata su Velvet Crowe, una giovane donna un tempo gentile e compassionevole, trasformata in una Daemon e mossa da un fortissimo desiderio di vendetta per un'ingiustizia subita. Ambientato in un mondo governato dall'Abbazia, una potente organizzazione religiosa che dà priorità all'ordine e reprime le emozioni, Tales of Berseria vede Velvet intraprendere un lungo viaggio alla ricerca di Artorius, il responsabile delle sue disgrazie.

Tales of Berseria è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC (Steam). È giocabille in retrocompatibilità anche su PlayStation 5. Il prossimo Tales of a essere pubblicato sarà Tales of Graces f Remastered, che uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam il 17 gennaio 2025.