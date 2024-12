C'è uno sviluppatore giapponese che ha visto crescere i suoi profitti del 6214% quest'anno

Una crescita da record

I profitti netti hanno raggiunto i 3.107 milioni di yen, registrando l'incredibile aumento del 6214% rispetto ai 50 milioni di yen dell'anno fiscale precedente. Anche il patrimonio netto è cresciuto moltissimo, di ben il 249%, raggiungendo i 7.635 milioni di yen (era di 3.065 milioni di yen l'anno precedente).

Alcuni dei personaggi di Gakuen Idolmaster

Questo aumento eccezionale dei profitti pare essere dovuto al gioco mobile Gakuen Idolmaster, che combina l'addestramento di idol con meccaniche di costruzione di mazzi in stile Slay the Spire. Sviluppato e gestito in collaborazione con Bandai Namco, disponibile sia per sistemi iOS che per sistemi Android, è stato scaricato oltre 2 milioni di volte dalla sua uscita avvenuta a maggio 2024. Inoltre, ha vinto il premio Best Game ai Google Play Best of 2024 Awards.