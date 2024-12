Su Steam c'è un gioco in regalo, correte a riscattarlo

Su Steam è raro vedere dei giochi resi gratuiti tra quelli normalmente a pagamento. In realtà ci sono molti free-to-play e ci sono molti indie che vengono pubblicati a prezzo zero, ma di azzeramenti dei prezzi, come quelli che praticano Epic Games Store e GOG, ce ne sono molti di meno. L'editore Dear Villagers, in occasione della riproposizione dei suoi saldi, ha però deciso di regalare il platform action Pankapu, che può essere aggiunto al proprio account senza costi aggiuntivi fino al 18 dicembre alle ore 19:00.