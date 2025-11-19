Tales of Berseria Remastered è stato annunciato con data di uscita, piattaforme, prezzo e contenuti

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore D.A.G hanno annunciato Tales of Berseria Remastered per PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). La data di uscita è il 27 febbraio 2026 in tutto il mondo, tranne in Giappone dove sarà disponibile il giorno precedente.
Inoltre, sono state svelate anche le due edizioni del videogioco: vediamo tutti i dettagli.
I prezzi e i contenuti delle due edizioni di Tales of Berseria Remastered
Tales of Berseria Remastered in versione Standard costerà 39,99 € e includerà:
- Una copia del gioco
- Il bonus preordine Super Adventuring Assistance Set:
- Apple Gel (x10)
- Peach Gel (x10)
- Life Bottle (x10)
- Panacea Bottle (x10)
La versione Deluxe invece costerà 59,99€ e proporrà al proprio interno:
- Una copia del gioco
- Battle Background Music Pack
- Art book digitale
- Colonna sonora digitale
- Super Growth Support Herb Set
- Il bonus preordine Super Adventuring Assistance Set
La versione remaster di Tales of Berseria proporrà ovviamente una grafica migliorata ma anche delle piccole novità per il gameplay, come la possibilità di impostare dei segnalatori per esplorare più chiaramente la mappa e la possibilità di eliminare gli scontri coi nemici nella mappa. Potremo anche visitare il Grade Shop che viene mostrato nella sequenza di apertura del videogioco. Questa versione includerà inoltre tutti i contenuti scaricabili (costumi ed equipaggiamenti, ad esempio) della versione originale del 2016.
Ricordiamo che è anche disponibile Tales of Xillia Remastered.