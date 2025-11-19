Tales of Berseria Remastered è stato annunciato con data di uscita, piattaforme, prezzo e contenuti

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore D.A.G hanno annunciato Tales of Berseria Remastered per PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). La data di uscita è il 27 febbraio 2026 in tutto il mondo, tranne in Giappone dove sarà disponibile il giorno precedente.

Inoltre, sono state svelate anche le due edizioni del videogioco: vediamo tutti i dettagli.