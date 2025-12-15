1

Tanti ricordi nel video celebrativo per il 30° anniversario della serie Tales of da Bandai Namco

Bandai Namco celebra i 30 anni della serie Tales of con un video celebrativo che ripercorre la storia di questa lunga e leggendaria serie di giochi di ruolo giapponesi, partita nel 1995.

15/12/2025
La copertina di Tales of Phantasia

Bandai Namco ha pubblicato uno speciale "video memorial" per celebrare il 30° anniversario della serie Tales of, con un montaggio di immagini, musica e sequenze che ricordano la lunga serie di giochi di ruolo giapponesi partita negli anni 90.

L'anniversario corrisponde proprio al 15 dicembre: in questa data, 30 anni fa, usciva il primo capitolo della serie in assoluto, ovvero Tales of Phantasia su Super Famicom, dando il via a uno dei franchise più longevi e proficui nella storia dei videogiochi, considerando anche la quantità di capitoli.

Sono 19 i capitoli principali della serie Tales of, usciti nell'arco di 30 anni e senza considerare le varie riedizioni, remaster e remake arrivate più di recente.

I capitoli principali, protagonisti del video

Il video celebrativo, visibile qui sotto, ripercorre la storia di Tales of dalle origini fino ai tempi più moderni, mettendo in risalto i personaggi principali di ogni capitolo e alcune delle scene storiche di questi.

"La serie Tales of festeggia il suo trentesimo anniversario il 15 dicembre 2025. Trent'anni di storia, resi possibili grazie a tutti voi", si legge nella descrizione del video.

"Questo traguardo dei trent'anni non è una fine, ma l'inizio di un nuovo viaggio. Continueremo a perseguire lo stile Tales of che è stato amato da generazioni e a tessere storie insieme a tutti voi".

La lineup dei capitoli principali è la seguente, visibili anche nel video celebrativo:

  • Tales of Phantasia (1995)
  • Tales of Destiny (1997)
  • Tales of Eternia (2000)
  • Tales of Destiny 2 (2002)
  • Tales of Symphonia (2003)
  • Tales of Rebirth (2004)
  • Tales of Legendia (2005)
  • Tales of the Abyss (2005)
  • Tales of Tempest (2006)
  • Tales of Innocence (2007)
  • Tales of Symphonia: Knights of Ratatosk (2008)
  • Tales of Vesperia (2008)
  • Tales of Hearts (2008)
  • Tales of Graces (2009)
  • Tales of Xillia (2011)
  • Tales of Xillia 2 (2012)
  • Tales of Zestiria (2015)
  • Tales of Berseria (2016)
  • Tales of Arise (2021)

Il mese scorso è stato annunciato Tales of Berseria Remastered, mentre altre riedizioni sono rappresentate da Tales of Xillia Remastered e Tales of Xillia 2 Remastered.

