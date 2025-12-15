0

Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC DAIMA – Part 2 ha un periodo di uscita e vari dettagli

Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato il periodo di uscita del DLC su DAIMA parte 2 per Dragon Ball Z: Kakarot, che arriverà all'inizio dell'anno con tante novità.

Bandai Namco ha annunciato un periodo di uscita per il DLC DAIMA: Adventure Through the Demon Realm - Part 2 per Dragon Ball Z: Kakarot, che dovrebbe arrivare all'inizio del 2026 in base a quanto riferito dall'editore.

Il team di sviluppo CyberConnect2 ha inoltre riferito alcuni dei contenuti previsti all'interno di questa nuova espansione, che prosegue nel solco della storia della serie TV Daima, introducendo personaggi ed eventi tratti da questa.

Dopo la prima parte di DAIMA: Adventure Through the Demon Realm, la Parte 2 dovrebbe dunque raggiungere il mercato nei primi mesi del 2026, dunque presumibilmente entro marzo, trattandosi probabilmente del primo trimestre.

Un piccolo Vegeta

Seguendo lo stile della serie animata Dragon Ball DAIMA, anche questo DLC riprende parte della storia di questo, presentando i celebri protagonisti di Dragon Ball in versione rimpicciolita, a partire da Vegeta "mini".

"Vegeta (Mini) sarà anche piccolo, ma la sua potenza è impareggiabile. La sua mossa caratteristica, Armor Strike, sferra un colpo devastante, mentre Arc Shot mette alle strette i nemici e lancia un'onda d'urto ad alta velocità per creare aperture per attacchi successivi inarrestabili", si legge nella descrizione.

Qualcosa dei contenuti del DLC risulta visibile nel trailer dedicato, riportato qui sopra, in attesa di conoscere in maniera più precisa la data di uscita prevista.

"Preparati ad affrontare Tamagami Number Two, l'implacabile guardiano della Dragon Ball a due stelle. Sfruttando la furia dei tornado, è in grado di annullare gli attacchi in arrivo e scagliare via gli avversari. La sua tecnica con la lancia, Crosswave Slash, scatena una rapida onda d'urto a forma di croce, mentre Vortex Strike evoca un enorme vortice per sopraffare i nemici".

Nuovi avversari dal Regno dei Demoni attendono i giocatori mentre esplorano il Primo Mondo dei Demoni. Il Gendarmerie Tank è un potente attaccante con potenti attacchi a distanza e di carica, mentre i Gendarmerie Officers sono nemici forti che evocano rinforzi e lanciano attacchi da ogni angolazione.

