Un trailer ha presentato il gameplay di Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco

In occasione del suo showcase estivo, Bandai Namco ha pubblicato un trailer che fa una panoramica dell'espansione Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco , mostrando il gameplay della prima parte di questa attesissima espansione, disponibile da 17 luglio. Come saprete, è un contenuto aggiuntivo che permette di vivere le avventure dell'ultima serie con protagonista Goku.

Il trailer

Nel video viene specificato che "Puoi goderti questo contenuto scaricabile anche se non hai finito la storia principale."

"Goku si ritrova trasformato in bambino a causa di un piano malvagio. Per salvare Dende, che è stato rapito, e recuperare la sua forma originale, Goku parte per un'avventura piena di azione e pericolo, insieme a Glorio, il Supremo e Panzy," Viene spiegato.

La prima parte del DLC si svolge nel Terzo Mondo Demoniaco, un regno di creature misteriose e isole fluttuanti, molto diverso dalla Terra. I cieli del Terzo Mondo Demoniaco sono saturi di gas vulcanici, che appesantiscono l'aria e rendono il volo una vera sfida. Come nel gioco base, in giro per la mappa si troveranno scrigni pieni di oggetti utili e qualcosa chiamato "Voci del Mondo Demoniaco", vi aiuterà a svelare i misteri e i segreti del luogo in cui vi trovate. Nel filmato viene anche spiegato che "ci sono molti oggetti rari nascosti sulle isole fluttuanti". Quindi vale la pena di esplorarle a fondo.

Parlando di combattimenti, viene detto che "Non solo potrete mettere alla prova le vostre abilità contro i guerrieri del Castello di Kadan e Glorio, come nell'anime, ma affronterete anche troll, goblin e altre creature che popolano il Terzo Mondo Demoniaco. Alcuni nemici useranno attacchi che possono causare alterazioni di stato come bruciature e veleno, quindi preparatevi a elaborare strategie e ad affrontare battaglie più intense. I Medibug sono la chiave per curare le alterazioni di stato, quindi tenete gli occhi aperti e raccoglietene più che potete per essere sempre pronti. I vostri compagni, Glorio, il Supremo e Panzy, dispongono di abilità uniche per supportare Goku."

Infine, è stato svelato che il DLC consentirà di svolgere le attività già viste nel gioco base, come la caccia e la pesca. Insomma, si tratta di un contenuto che pare essere davvero grosso.