Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA, abbiamo provato l'Avventura nel Regno Demoniaco

Per Bandai Namco si tratta di una grande occasione per monetizzare ulteriormente il successo di Dragon Ball DAIMA, ma è chiaro che i possessori di Dragon Ball Z: Kakarot saranno i primi a entusiasmarsi per questo ennesimo DLC, che aggiorna i contenuti del gioco fino ad abbracciare appunto gli eventi narrati nell'ultima produzione che porta la firma del compianto autore giapponese.

L'ambientazione purtroppo non ha molto di interessante da offrire , sebbene in termini di puri e semplici numeri il pacchetto punti a intrattenere per qualche ora grazie alla presenza di missioni secondarie, attività collaterali (vedi la pesca) e piccoli segreti da scoprire, fra una sosta e una sessione di allenamento utile a sbloccare nuove mosse per il nostro repertorio.

Al comando del piccolo Goku, ci troveremo dunque a correre per la mappa, raccogliere sfere utili per i potenziamenti, oggetti e risorse di varia natura, affrontando eventualmente i soldati di re Gomah in piccole pattuglie o nell'ambito di impegnative Battaglie Orda, in cui dovremo vedercela con centinaia di avversari contemporaneamente .

La prima parte dell'avventura ci conduce fino al confronto con uno di questi straordinari guerrieri, cercando di riprodurre in maniera fedele uno scenario che tuttavia è essenzialmente un deserto e per sua stessa natura appare vuoto e desolato , un po' come quello di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Sand Land ma con un pizzico di personalità in meno.

L'incipit di Dragon Ball DAIMA vede Goku e i suoi amici ritrovarsi trasformati in bambini (o in neonati, nel caso dei loro figli) quando il malvagio Gomah, nuovo Re del Mondo Demoniaco, decide di raggiungere la Terra insieme al suo assistente Degesu e all'anziano namecciano Neva per impossessarsi delle Sfere del Drago ed esprimere appunto questo desiderio.

Le novità del gameplay e del comparto tecnico

In maniera coerente rispetto a ciò che viene raccontato nella serie animata, in DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco dovremo spostarci a piedi anziché volando, capacità che Goku per il momento ha perso per via dell'incantesimo che lo ha trasformato nuovamente in un bambino. Il Saiyan ha tuttavia recuperato il suo iconico bastone e può utilizzarlo durante gli scontri, allungandolo all'occorrenza per infliggere danni ai propri avversari.

Goku usa anche il suo bastone durante i combattimenti di DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco

Il fatto di restare con i piedi ben piantati a terra finisce per aggiungere spessore al sistema di combattimento di Dragon Ball: Kakarot, che qui si focalizza non solo sullo scatto e lo scarto, ma anche sulla parata come valida tecnica difensiva, cosa che durante le battaglie con i boss (piuttosto impegnative, specie se non avete a disposizione oggetti curativi) si traduce in approcci più tecnici del solito, in cui si memorizzano i pattern per aprirsi un varco.

In tal senso la presenza di Glorio e Kaiohshin come unità di supporto consente di attingere a una certa varietà di meccaniche, miscelando i diversi attacchi (incluso quello corale, molto spettacolare e risolutivo) e cercando di tenere l'aura sempre ben carica per non restare "bloccati" mentre magari le unità ostili continuano a bersagliarci da ogni angolazione.

Goku esegue la sua Kamehameha in DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco

L'impianto non diventa ovviamente solidissimo tutto d'un tratto, le magagne continuano a saltare all'occhio in determinati momenti e le Battaglie Orda da questo punto di vista ne sono un ottimo esempio, ma il grado di sfida e le tante sfaccettature del gameplay ci hanno intrattenuti piacevolmente durante la nostra prova, e tanto basta.

Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, l'impiego del cel shading non raggiunge le vette del già citato Sand Land ma svolge molto bene il proprio dovere, sebbene fosse lecito attendersi una resa migliore per quanto riguarda il modello di Goku bambino. Il problema sono forse le linee troppo sottili dello stile utilizzato da CyberConnect2?

Il Goku bambino nella grafica in-game di DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco ha poco a che vedere con quello dell'anime

Difficile dirlo, ma nelle veloci sequenze di intermezzo che compaiono durante i combattimenti lo stacco fra la serie animata e il gioco appare molto evidente. A proposito di filmati, il team di sviluppo in alcuni casi è riuscito a dare spettacolo, mentre lato sonoro ciò che ci viene fatto ascoltare è un alternarsi di buone soluzioni e clamorose ingenuità.