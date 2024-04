Esattamente ventiquattro anni dopo Bandai Namco ha deciso di rilanciare quel progetto, prima nella forma di un lungometraggio, poi con una serie animata per la piattaforma Disney+ e contestualmente con un gioco sviluppato da ILCA che ne riprendesse in maniera fedele gli eventi e i personaggi, che come sappiamo arricchiscono il fumetto originale di nuovi spunti, donandogli a tutti gli effetti un seguito.

Akira Toriyama ci ha regalato Dragon Ball, a partire dall'ormai lontano 1984, e quella singola opera ha cambiato la sua vita così come quella di milioni di persone. Non è stato però l'ultimo manga dell'autore giapponese, che nel 2000 ha realizzato per Weekly Shonen Jump una storia inedita che raccontava le avventure di un giovane demone e di un anziano sceriffo sullo sfondo di un mondo desertico: Sand Land.

Le modifiche apportate alla trama originale non appaiono forzate, del resto ci ha messo mano lo stesso Toriyama, e anzi alcuni accorgimenti hanno il merito di dare più senso a determinati retroscena. La storia in sé è molto carina e nasconde significati non banali nel continuo confronto fra uomini e demoni, supportata da un doppiaggio in inglese o in giapponese di discreta fattura, accompagnato da sottotitoli in italiano che però al momento non è possibile disattivare.

Parlavamo però in apertura delle differenze fra il manga e la serie animata , che ritroviamo nel gioco: viene introdotto fin da subito un nuovo personaggio, l'ingegnosa e misteriosa Ann, che è un po' la Bulma della situazione, ma rappresenta anche la chiave per una sostanziale espansione del racconto verso un'ambientazione differente, Forest Land , che avremo modo di esplorare nella seconda metà della campagna.

Un giorno l'anziano sceriffo Rao fa visita al Villaggio dei Demoni con una richiesta: che qualcuno di questi potenti esseri lo accompagni nelle zone più remote del regno, alla ricerca di una sorgente leggendaria che potrebbe risolvere i problemi delle tantissime persone che non riescono a procurarsi l'acqua necessaria per vivere, risorsa che il governo pare possedere ma condivide solo a caro prezzo.

Pur avendo molti tratti in comune con Dragon Ball (gli Zeny, la tecnologia delle capsule e finanche il design di un paio di personaggi), quella di Sand Land si pone come un'ambientazione inedita: un mondo devastato dalle guerre e dalla siccità, governato da un re fantoccio e da un generale spietato che sembra uscito da un romanzo di Dune.

Un mondo da esplorare, anzi due

Una gita in quel di Forest Land col nostro bel carro armato

La struttura di Sand Land è in pratica una open map che consente inizialmente di esplorare la totalità dell'omonimo regno desertico, per poi accedere anche a Forest Land: uno scenario un po' più piccolo ma caratterizzato da panorami decisamente più vari e vivaci. È possibile muoversi utilizzando uno qualsiasi dei veicoli in dotazione, sebbene all'inizio si sia costretti a lunghi e noiosi spostamenti a bordo del lento carro armato.

Una volta sbloccata la jeep, o magari la moto, la fase esplorativa diventa molto meno stressante, complice anche la presenza di un ampissimo numero di luoghi che, una volta visitati, consentono il viaggio rapido da un punto all'altro a costo zero: una soluzione di stampo "quality of life" che vi troverete a sfruttare anche troppo nelle fasi avanzate della campagna, chiaro segno di un'ambientazione, uh, arida di contenuti interessanti.

La moto corre veloce sulle dune di Sand Land

Trattandosi infatti di un ampio deserto, il regno di Sand Land non offre nulla di particolarmente entusiasmante: girando ci si imbatte in banditi, soldati e bestie enormi da abbattere per la raccolta dell'immancabile loot, suddiviso in una quantità enorme di materie differenti che potremo utilizzare per creare nuovi veicoli e potenziare quelli in nostro possesso. Ci sono alcuni insediamenti, fra cui l'hub centrale, che però si limitano al minimo sindacale fra personaggi che dispensano missioni e commercianti.

A mischiare le carte ci pensano per fortuna alcune zone al chiuso, labirinti man mano più ampi e complessi che però non fanno mai mancare un indicatore con la direzione giusta e sfruttano le caratteristiche dei diversi veicoli in maniera simile ai metroidvania, chiedendoci cioè di utilizzare determinate funzionalità (il cannone del carro, i salti del jumpbot, la capacità di navigare dell'hovercraft, ecc.) per poter andare avanti e di procurarcele se ancora non le possediamo.

Una zipline all'interno di uno dei tanti insediamenti sotterranei di Sand Land

Quest'ultimo concetto in alcuni frangenti si rivela fastidioso per via di un crafting piuttosto esigente, che richiede specifici materiali per la costruzione di determinate cose. Per fare un esempio, prima di poter entrare a Forest Land abbiamo dovuto passare almeno un'ora a cercare in lungo e in largo le risorse necessarie per poter assemblare uno specifico mezzo: quando accade, non è simpatico.

Per il resto, nel corso della campagna non abbiamo incontrato particolari intoppi: l'approccio in stile open world permette di scegliere con quali missioni cimentarsi e magari quali taglie accettare, così da allungare eventualmente la durata del gioco, che supera facilmente le 20 ore anche laddove ci si concentri sugli eventi principali, lasciandosi alle spalle diversi incarichi opzionali.