Stellar Blade include un insulto razzista per sbaglio, sarà rimosso con la patch di lancio

Stellar Blade include per sbaglio un insulto razzista. Sony spiega che il tutto sarà corretto tramite un patch.

Precisamente, come potete vedere nell'immagine qui sotto, in Stellar Blade c'è una spiacevolissima combinazione di elementi grafici. Su un muro si vede infatti la scritta "Hard" e sulla destra vi è un'insegna al neon con una grossa "R".

La scritta di Stellar Blade al centro della questione

Nel caso non lo sappiate, "hard r" è un modo per fare riferimento a un insulto razziale contro le persone di colore (la "n-word" per chi sa di cosa stiamo parlando). Ovviamente chi non vive in America o comunque non è abituato allo slang americano non si rende conto della questione.

Va anche precisato che il graffito "hard" è presente in più parti del gioco, mentre la R, con sotto la parola "shop" fa riferimento al negozio di Roxanne, un personaggio. In questo caso semplicemente vi è stata una sfortunata combinazione dei due termini. Per il pubblico americano si tratta di qualcosa di alquanto fastidioso da vedere, in ogni caso.