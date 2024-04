Stellar Blade: Digital Foundry dice la propria su risoluzione, frame rate e uso dell'UE4

Le recensioni di Stellar Blade sono online e questo significa anche che la testata Digital Foundry ha potuto pubblicare la propria analisi tecnica del videogioco esclusivo per PS5.

Digital Foundry spiega che Stellar Blade è stato realizzato in Unreal Engine 4 (ricordiamo che la versione più recente è la 5) e che il videogioco sfrutta tutte le tipiche funzioni del motore grafico. Non dispone inoltre di Ray Tracing.

In generale, Stellar Blade fa in modo di trovare un equilibrio tra qualità grafica e prestazione, lasciando intendere l'attenzione posta dagli sviluppatori in tal senso. Supporta l'HDR ma non utilizza il sistema di calibrazione di PS5.

Parlando più precisamente delle prestazioni, viene spiegato che il gioco è estremamente fluido e che non soffre di loading stutter come capita in altri giochi creati con Unreal Engine 4 (pensiamo ad esempio a Star Wars Jedi: Survivors). Digital Foundry elogia anche i caricamenti, che richiedono solo pochi secondi.