Annunciati i requisiti PC di Mafia: Terra Madre al completo

Il team di Hangar13 ha svelato i requisiti PC di Mafia: Terra Madre al completo, dai minimi per giocare a 1080p con preset grafico medio a quelli "Epic" pensati per delle configurazioni di fascia medio / alta.

Per raggiungere i requisiti raccomandati, pensati per giocare in 1440P con il preset Alto, viene richiesta una RTX 3080 Ti o una RX 6950 XT accompagnata da un processore Ryzen 7 5800X o un i7-12700K. Sia per questo preset che per quello massimo vengono richiesti 32 GB di RAM.