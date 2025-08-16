Mafia: Terra Madre pare un successo sopratutto su PS5: le stime delle vendite sono positive

Mafia: Terra Madre ha ottenuto voti più che discreti dalla critica e, basandoci sulle reazioni dei giocatori su Steam, è stato sufficientemente apprezzato anche dai fan, ma esattamente si può parlare di un successo?

I risultati raggiunti da Mafia: Terra Madre

Sensor Tower segnala infatti che nei primi cinque giorni dall'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X | S, Mafia: Terra Madre è stato in grado di piazzare circa 800.000 unità: ovviamente non è un dato ufficiale e solo una stima, ma di norma le compagnie di analisi sono discretamente precise, quindi abbiamo un'idea generica dei risultati raggiunti al lancio.

La parte più interessante, però, è che le vendite sarebbe concentrate soprattutto su PS5: secondo i dati il 48% delle unità piazzate da Hangar 13, il team di sviluppo, arrivano dalla console di Sony. Steam, invece, starebbe all'incirca al 37% con Xbox che conta solo il 13% delle vendite.

Inoltre, i giocatori avrebbero giocato per una media di 8,8 ore nei primi giorni: si tratta di un ottimo risultato visto che la lunghezza della trama è di una decina di ore circa: significa che già nei primi giorni molti giocatori hanno affrontato una buona fetta del gioco.

Tutti questi numeri, secondo Sensor Tower, rendono il lancio di Mafia: Terra Madre un "successo" sia su PC che su console. Gli autori stessi - pur non indicando numeri precisi - lo hanno definito un successo quindi non dovrebbero esserci dubbi a riguardo.