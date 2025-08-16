11

La durata di GTA 6 viene discussa dai leak e pare superare persino quella di Red Dead Redemption 2

GTA 6 è ancora lontano ma i leak affermano di sapere quanto durerà il gioco: la lunghezza totale della trama pare essere persino superiore rispetto a quella di RDR 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/08/2025
Grand Theft Auto 6 sarà forse un ottimo gioco, ma sarà sicuramente un titolo molto lungo, con una enormità di contenuti, come è tipico per la serie e per le opere di Rockstar Games.

Esattamente, però, quanto tempo ci servirà per finire la trama del gioco? Non abbiamo informazioni ufficiali al riguardo, visto che è veramente troppo presto perché il team di sviluppo si sbottoni, ma per fortuna ci sono i rumor a darci qualche dettaglio.

La lunghezza di GTA 6 secondo i rumor

Sulla base di quanto indicato dall'account Twitter "GTA 6 Updates", un leaker ha segnalato la durata stimata dei vari capitoli della storia del prossimo titolo della serie di Rockstar Games e la cifra totale si assesterebbe alle 75 ore.

Questa cifra porterebbe GTA 6 a superare quanto fatto da Red Dead Redemption 2, che richiede circa 50 ore per finire la trama. I vecchi capitoli di Grand Theft Auto, invece, richiedono ben meno, visto che si parla di una cifra compresa tra le 27 e le 35 ore.

Ovviamente è solo un rumor, sebbene non sarebbe strano se Rockstar Games avesse cercato di realizzare un gioco ancora più massiccio rispetto ai precedenti. Inoltre, anche ammesso che questa sia la durata di GTA 6 e anche ammesso che entro l'uscita nulla cambi, va ricordato che a seconda di come si gioca l'effettiva longevità varia, senza dimenticare che tutte le attività secondarie che saranno certamente presenti permetteranno di giocare molto ore in più.

Non ci resta che attendere l'uscita o le conferme / smentite di altri leaker per sapere quanto di vero ci sia in questo informazioni. Vi segnaliamo poi che il prezzo di GTA 6 verrà annunciato da Rockstar Games sulla base di un concetto fondamentale.

