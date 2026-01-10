Il terzo trailer di GTA 6? Ecco una nuova teoria sul perché potrebbe arrivare a breve

Internet è quel posto senza confini certi in cui i fan avevano deciso che dopo la Befana sarebbe uscito un finale a sorpresa della serie TV Stranger Things di Netflix, senza che nessuno gli avesse promesso nulla, per poi arrabbiarsi quando non è successo. È lo stesso luogo in cui esistono più teorie su quando vedremo il terzo trailer di GTA 6, che sull'evoluzione umana.
Ce ne sono così tante in giro che potrebbero diventare un genere letterario, tra studi delle fasi lunari, esame al microscopio dei riflessi delle auto del materiale promozionale di GTA Online e analisi frame by frame dei trailer già disponibili. L'ultima teoria, in ordine di tempo, si basa quantomeno su di un fatto concreto: l'imminente meeting finanziario dell'editore Take-Two.
La teoria
Va detto che il gioco dovrebbe uscire il 19 novembre 2026, a meno di ulteriori rinvii, quindi da qui al giorno di lancio è chiaro che Rockstar Games dovrà tornare a mostrarlo.
Detto questo, il 3 febbraio Take-Two terrà il suddetto meeting. Da qui la teoria dell'arrivo del trailer prima di quella data. Il motivo? Farebbe crescere il valore delle azioni della compagnia, rassicurando i mercati sull'uscita del gioco.
Chiaramente non c'è niente di confermato ed è giusto ribadire che si tratta soltanto di speculazioni.
Comunque sia, è probabile che Take-Two aggiorni sullo stato dei lavori di GTA 6 durante il meeting, visto che è il gioco che segnerà i suoi conti per i prossimi anni e intorno gli gira un'attesa spasmodica. Da qui a dire che ci sarà anche un trailer il passo è lunghissimo, anche se mai dire mai, come si suol dire in questi casi.