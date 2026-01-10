Il terzo trailer di GTA 6? Ecco una nuova teoria sul perché potrebbe arrivare a breve

Internet è quel posto senza confini certi in cui i fan avevano deciso che dopo la Befana sarebbe uscito un finale a sorpresa della serie TV Stranger Things di Netflix, senza che nessuno gli avesse promesso nulla, per poi arrabbiarsi quando non è successo. È lo stesso luogo in cui esistono più teorie su quando vedremo il terzo trailer di GTA 6, che sull'evoluzione umana.

Ce ne sono così tante in giro che potrebbero diventare un genere letterario, tra studi delle fasi lunari, esame al microscopio dei riflessi delle auto del materiale promozionale di GTA Online e analisi frame by frame dei trailer già disponibili. L'ultima teoria, in ordine di tempo, si basa quantomeno su di un fatto concreto: l'imminente meeting finanziario dell'editore Take-Two.