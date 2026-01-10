ARC Raiders in prima persona? Qualcuno ci è riuscito, ecco il video

È possibile giocare ARC Raiders in prima persona? Ufficialmente no, ma qualcuno ci è riuscito lo stesso e ha pubblicato un breve video che illustra il funzionamento dell'extraction shooter di Embark Studios con la nuova telecamera.

In pratica un utente reddit ha ottenuto l'accesso ai comandi da sviluppatore e ha trovato il modo di forzare l'utilizzo della visuale in prima persona, che pur senza animazioni dedicate sembra offrire un'esperienza di gioco davvero coinvolgente.

I giocatori di ARC Raiders hanno commentato il video in maniera mista, dividendosi fra chi sostiene che il gameplay funzioni a meraviglia anche con questa telecamera e chi invece trova che si tratti di una soluzione raffazzonata rispetto alle impostazioni ufficiali.

Una cosa è certa: questa sorta di esperimento consentirà a Embark Studios di raccogliere interessanti feedback in merito alla possibilità di introdurre davvero una visuale in prima persona in ARC Raiders, sempre che ciò non incida sul bilanciamento dell'esperienza.