ARC Raiders in prima persona? Qualcuno ci è riuscito, ecco il video

Un utente è riuscito a forzare l'uso della visuale in prima persona in ARC Raiders e ha pubblicato un video che mostra lo sparatutto di Embark Studios con la nuova telecamera.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/01/2026
Uno dei personaggi di ARC Raiders
È possibile giocare ARC Raiders in prima persona? Ufficialmente no, ma qualcuno ci è riuscito lo stesso e ha pubblicato un breve video che illustra il funzionamento dell'extraction shooter di Embark Studios con la nuova telecamera.

In pratica un utente reddit ha ottenuto l'accesso ai comandi da sviluppatore e ha trovato il modo di forzare l'utilizzo della visuale in prima persona, che pur senza animazioni dedicate sembra offrire un'esperienza di gioco davvero coinvolgente.

I giocatori di ARC Raiders hanno commentato il video in maniera mista, dividendosi fra chi sostiene che il gameplay funzioni a meraviglia anche con questa telecamera e chi invece trova che si tratti di una soluzione raffazzonata rispetto alle impostazioni ufficiali.

Una cosa è certa: questa sorta di esperimento consentirà a Embark Studios di raccogliere interessanti feedback in merito alla possibilità di introdurre davvero una visuale in prima persona in ARC Raiders, sempre che ciò non incida sul bilanciamento dell'esperienza.

Un successo che non accenna a calare

Nel frattempo, ARC Raiders non molla la testa della classifica Steam e secondo alcune stime il gioco avrebbe addirittura triplicato le vendite rispetto agli ultimi dati ufficiali, superando quota 12 milioni di copie fra PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Al momento gli sviluppatori sono impegnati nell'immancabile contrasto ai cheater e speriamo che ciò non incida in maniera importante sulle risorse che lo studio deve destinare agli aggiornamenti e ai nuovi contenuti, fondamentali per un live service che punta a durare nel tempo.

