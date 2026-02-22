Arc Raiders è un tale successo che il CEO di Embark Studios è stato promosso alla direzione creativa di Nexon

Patrick Söderlund, fondatore e CEO di Embark Studios, ha ottenuto una grossa promozione grazie all'enorme successo di Arc Raiders, uno dei titoli più rilevanti del 2025, nonché uno dei pochi nuovi live service a essere riuscito a fare breccia in un mercato ultra saturo. Il gioco ha ottenuto risultati talmente importanti da mettere pressione a tutta la concorrenza, in particolare l'imminente Marathon di Bungie.
Promozione
Alla luce di questo successo, Nexon, che possiede Embark, ha deciso di affidare a Söderlund un nuovo incarico: quello di presidente esecutivo, che gli conferirà grande autorità sulle strategie a lungo termine e sulla direzione creativa globale dell'azienda. L'attuale CEO, Junghun Lee, continuerà a occuparsi principalmente degli aspetti gestionali e finanziari della compagnia. Söderlund manterrà comunque anche la guida di Embark.
Nel suo intervento, Söderlund ha sottolineato come Nexon disponga di tutti gli elementi necessari per crescere in modo significativo: talenti, franchise iconici, community solide e competenze nei live service, ma ha evidenziato che serviranno concentrazione e disciplina per sfruttare appieno le opportunità disponibili. Anche Lee ha ribadito la piena sintonia strategica tra i due, definendo Söderlund la figura ideale per guidare la trasformazione creativa dell'azienda.
Söderlund è una figura di spicco dell'industria videoludica da anni, che ha ricoperto ruoli dirigenziali in DICE e in Electronic Arts, prima di lasciare per fondare Embark nel 2018.