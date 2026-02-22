Arc Raiders è un tale successo che il CEO di Embark Studios è stato promosso alla direzione creativa di Nexon

Patrick Söderlund , fondatore e CEO di Embark Studios, ha ottenuto una grossa promozione grazie all'enorme successo di Arc Raiders , uno dei titoli più rilevanti del 2025, nonché uno dei pochi nuovi live service a essere riuscito a fare breccia in un mercato ultra saturo. Il gioco ha ottenuto risultati talmente importanti da mettere pressione a tutta la concorrenza, in particolare l'imminente Marathon di Bungie.

Promozione

Alla luce di questo successo, Nexon, che possiede Embark, ha deciso di affidare a Söderlund un nuovo incarico: quello di presidente esecutivo, che gli conferirà grande autorità sulle strategie a lungo termine e sulla direzione creativa globale dell'azienda. L'attuale CEO, Junghun Lee, continuerà a occuparsi principalmente degli aspetti gestionali e finanziari della compagnia. Söderlund manterrà comunque anche la guida di Embark.

Una foto di Patrick Söderlund

Nel suo intervento, Söderlund ha sottolineato come Nexon disponga di tutti gli elementi necessari per crescere in modo significativo: talenti, franchise iconici, community solide e competenze nei live service, ma ha evidenziato che serviranno concentrazione e disciplina per sfruttare appieno le opportunità disponibili. Anche Lee ha ribadito la piena sintonia strategica tra i due, definendo Söderlund la figura ideale per guidare la trasformazione creativa dell'azienda.

Söderlund è una figura di spicco dell'industria videoludica da anni, che ha ricoperto ruoli dirigenziali in DICE e in Electronic Arts, prima di lasciare per fondare Embark nel 2018.