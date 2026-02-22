iPhone Fold e iPhone 18 Pro entreranno in produzione di massa contemporaneamente: Apple prepara un lancio simultaneo

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, Apple sarebbe pronta ad avviare la produzione di massa di iPhone Fold e iPhone 18 Pro nel mese di luglio. La notizia arriva dal leaker "Momentary Digital" su Weibo e suggerisce che l'azienda di Cupertino stia pianificando un lancio simultaneo dei due modelli durante il tradizionale evento di settembre, così da evitare eventuali ritardi o problemi logistici al debutto.
L'elemento più interessante riguarda l'iPhone Fold, primo modello pieghevole della storia del marchio. Uno degli ostacoli principali per questa categoria di dispositivi è sempre stato il segno visibile della piega sul display.
Ulteriori elementi dal rumor di iPhone Fold e 18 Pro
Secondo il rumor, Apple avrebbe finalmente risolto il problema, raggiungendo un livello qualitativo ritenuto adeguato agli standard dell'azienda. In precedenza si era parlato di difficoltà legate all'utilizzo della tecnologia Ultra-Thin Glass (UTG), con test su diversi spessori per trovare il miglior compromesso tra resistenza e flessibilità. Parallelamente, l'iPhone 18 Pro e la variante Pro Max non dovrebbero presentare cambiamenti radicali nel design rispetto alla generazione precedente.
Questa scelta ridurrebbe la complessità produttiva, consentendo ad Apple di concentrarsi sull'ottimizzazione interna e sull'introduzione dei nuovi chip A20 e A20 Pro. Proprio questi processori rappresentano un potenziale punto critico: si parla infatti dell'adozione del processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, tecnologia molto richiesta e con capacità iniziale limitata.
La strategia di Apple per iPhone Fold e 18 Pro
Secondo le informazioni circolate, Apple avrebbe già assicurato oltre metà della capacità produttiva iniziale a 2nm di TSMC. Tuttavia, l'elevata domanda potrebbe comunque causare pressioni sulla catena di approvvigionamento, rendendo fondamentale un avvio puntuale della produzione a luglio per rispettare la finestra di lancio autunnale.
Nonostante il quadro appaia coerente con la strategia storica dell'azienda, è importante ricordare che si tratta di indiscrezioni non confermate ufficialmente. La valutazione complessiva del rumor viene considerata plausibile ma non ancora supportata da sufficienti conferme indipendenti. Attendiamo eventuali conferme e/o smentite. Intanto, che cosa ne pensate di questa indiscrezione? Fatecelo sapere.