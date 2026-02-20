Huawei prepara un "mini-foldable" per sfidare Apple nel segmento dei pieghevoli compatti entro fine 2026

Il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista entro la fine del 2026. Secondo recenti indiscrezioni, Huawei starebbe preparando un misterioso "mini-foldable" per competere direttamente con il primo pieghevole compatto di Apple, anch'esso al centro di numerosi rumor.

Le voci arrivano dal noto leaker SmartPikachu, che ha citato Huawei, Apple e Motorola come i principali brand pronti a lanciare nuovi modelli foldable compatti entro la fine dell'anno. In particolare, Apple sarebbe al lavoro su un dispositivo con design a conchiglia e meccanismo di chiusura verticale, simile alla serie Samsung Galaxy Z Flip.