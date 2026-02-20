Huawei prepara un "mini-foldable" per sfidare Apple nel segmento dei pieghevoli compatti entro fine 2026

Il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista entro la fine del 2026. Secondo recenti indiscrezioni, Huawei starebbe preparando un misterioso "mini-foldable" per competere direttamente con il primo pieghevole compatto di Apple, anch'esso al centro di numerosi rumor.
Le voci arrivano dal noto leaker SmartPikachu, che ha citato Huawei, Apple e Motorola come i principali brand pronti a lanciare nuovi modelli foldable compatti entro la fine dell'anno. In particolare, Apple sarebbe al lavoro su un dispositivo con design a conchiglia e meccanismo di chiusura verticale, simile alla serie Samsung Galaxy Z Flip.
Huawei potrebbe rilanciare la serie pocket con il suo "mini-foldable"?
Huawei sembrerebbe intenzionata a rafforzare la propria presenza nel segmento dei pieghevoli compatti. Dopo il lancio del Huawei Pocket 2 all'inizio del 2024, molti si aspettavano un successore nel 2025. Tuttavia, l'azienda ha sorpreso il pubblico introducendo un nuovo form factor più ampio, denominato Huawei Pura X, lasciando in pausa la linea Pocket.
Proprio questa assenza potrebbe indicare un ritorno imminente della serie compatta. Il nuovo "mini-foldable" potrebbe rappresentare un'evoluzione della filosofia Pocket, unendo caratteristiche premium a un prezzo più accessibile, strategia che in passato ha permesso a Huawei di distinguersi nel mercato foldable. Al momento, però, i dettagli tecnici restano sconosciuti.
Quando arriveranno le informazioni sul "mini-foldable" di Huawei?
Le indiscrezioni suggeriscono che ulteriori dettagli potrebbero emergere dopo le festività del Festival di Primavera in Cina. Se confermato, il nuovo dispositivo segnerebbe un importante capitolo nella competizione globale tra produttori di smartphone, in un segmento che continua a crescere e a diversificarsi.
Con Apple pronta a entrare ufficialmente nel mondo dei pieghevoli e altre aziende impegnate nell'aggiornamento dei propri modelli, il 2026 potrebbe rivelarsi un anno decisivo per l'evoluzione dei dispositivi foldable anche in formato mini. Voi che cosa ne pensate? Apprezzate questa tecnologia oppure no? Fateci sapere che cosa ne pensate lasciandoci un commento qui sotto!