Marathon ottiene un altro video approfondimento, in questo caso sulle musiche

Con l'uscita in avvicinamento, Bungie continua a diffondere nuove informazioni su Marathon, in modo da farci entrare progressivamente nel particolare mondo del nuovo sparatutto in uscita il 5 marzo, in questo caso con un video sulle musiche.
Il lancio è dunque ormai molto vicino, dopo vari posticipi e uno sviluppo che si è rivelato decisamente più complicato di quanto previsto inizialmente, dunque tra poco avremo modo di vedere direttamente cosa sono stati in grado di costruire i Bungie in questo nuovo progetto.
Nel frattempo, il gioco sarà protagonista di un approfondito test con il server slam che si terrà dal 26 febbraio al 2 marzo, in modo da preparare al meglio la strada per il lancio.
Musiche eclettiche
Nel video riportato qui sotto facciamo dunque la conoscenza con la colonna sonora di Marathon, con il compositore Ryan Lott e il direttore dell'audio Chase Combs a illustrare diversi aspetti dell'accompagnamento sonoro del gioco.
Nel video diario ci vengono dunque spiegate le origini delle musiche di Marathon, tra influenze elettroniche contemporanee e spunti di notevole inventiva da parte dei compositori, che hanno portato alla costruzione di una colonna sonora di livello.
Per poterla conoscere meglio, quattro tracce originali sono state messe a disposizione su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, in modo da prepararci al meglio per entrare nelle atmosfere di Marathon.
Di recente, abbiamo visto qualcosa del suo particolare mondo in un nuovo video diffuso via social, oltre al fatto che Marathon avrà contenuti esclusivi per PlayStation, ma ci saranno anche per PC e Xbox.