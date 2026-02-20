Marathon ottiene un altro video approfondimento, in questo caso sulle musiche

Con l'uscita in avvicinamento, Bungie continua a diffondere nuove informazioni su Marathon, in modo da farci entrare progressivamente nel particolare mondo del nuovo sparatutto in uscita il 5 marzo, in questo caso con un video sulle musiche.

Il lancio è dunque ormai molto vicino, dopo vari posticipi e uno sviluppo che si è rivelato decisamente più complicato di quanto previsto inizialmente, dunque tra poco avremo modo di vedere direttamente cosa sono stati in grado di costruire i Bungie in questo nuovo progetto.

Nel frattempo, il gioco sarà protagonista di un approfondito test con il server slam che si terrà dal 26 febbraio al 2 marzo, in modo da preparare al meglio la strada per il lancio.