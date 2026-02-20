Il monitor Samsung HRM ViewInfinity S5 è in promozione su Amazon: 34", 21:9, HDR10 e 4K

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor da gaming ViewInfinite S5 di Samsung che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 249,90€ . Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Non si tratta specificatamente di un monitor da gaming ma, la qualità strutturale che lo contraddistingue, lo rende adatto anche per un utilizzo durante lunghe sessioni di gioco. Il Samsung ViewFinity S50 HRM da 34 pollici è un monitor ultrawide progettato per offrire un'esperienza immersiva e versatile.

Ulteriori dettagli

Grazie alla risoluzione di 3440 x 1440 pixel WQHD in formato 21:9, garantisce un'area di lavoro ampia e dettagli nitidi, perfetti per il multitasking e la gestione di più finestre affiancate. Il pannello VA con superficie opaca assicura colori intensi, neri profondi e un elevato rapporto di contrasto di 1.000.000:1, migliorando la resa delle immagini anche in ambienti luminosi.

Il supporto HDR10 contribuisce a una maggiore gamma dinamica, valorizzando contenuti multimediali e giochi compatibili. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un tempo di risposta di 5 ms, il monitor offre fluidità e buona reattività, supportata anche dalla tecnologia AMD FreeSync, utile per ridurre tearing e stuttering durante il gioco. Sul fronte connettività, dispone di 2 porte HDMI, 1 DisplayPort e ingresso audio.