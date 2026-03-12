Assassin's Creed Mirage per PS5 è a un ottimo prezzo su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Il gioco in questo momento viene proposto a 17,99 euro , un prezzo leggermente più basso rispetto a quello più basso registrato nell'ultimo mese, e un risparmio di 32 euro rispetto a quello standard. Il prodotto è venduto da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Le promozioni lanciate da Amazon Italia con la Festa delle Offerte di Primavera permettono di risparmiare su tantissimi prodotti, inclusi i nostri amati videogiochi. Tra i saldi del momento segnaliamo Assassin's Creed Mirage in versione PS5

Assassin's Creed Mirage, a differenza degli episodi più recenti della serie, mette da parte l'impostazione GDR per tornare a un'esperienza più compatta e incentrata sull'infiltrazione. L'avventura si svolge nella Bagdad del IX secolo e recupera lo spirito dei primi capitoli, puntando su un mondo di gioco più contenuto e su un approccio stealth più marcato. La storia segue Basim Ibn Ishaq - già noto ai giocatori di Valhalla - nel suo percorso da ladruncolo di strada a membro di spicco della Confraternita degli Assassini.

Valley of Memory, l'espansione gratuita già disponibile, introduce una nuova trama ambientata nella Valle di Al-'Ula. Qui Basim si ritrova a confrontarsi con il proprio passato in un viaggio personale che lo porterà sulle tracce di suo padre. Oltre alla nuova linea narrativa, il contenuto aggiunge armi e oggetti inediti, insieme a funzionalità extra per il gioco base, tra cui la possibilità di rigiocare le missioni già completate.