0

Assassin's Creed Mirage per PS5 è a un ottimo prezzo su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Grazie alla Festa delle Offerte di Amazon potrete aggiungere alla vostra collezione Assassin's Creed Mirage per PS5 a un prezzo molto basso.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/03/2026
Assassin's Creed Mirage in offerta su Amazon

Le promozioni lanciate da Amazon Italia con la Festa delle Offerte di Primavera permettono di risparmiare su tantissimi prodotti, inclusi i nostri amati videogiochi. Tra i saldi del momento segnaliamo Assassin's Creed Mirage in versione PS5. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Il gioco in questo momento viene proposto a 17,99 euro, un prezzo leggermente più basso rispetto a quello più basso registrato nell'ultimo mese, e un risparmio di 32 euro rispetto a quello standard. Il prodotto è venduto da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Assassin's Creed Mirage, a differenza degli episodi più recenti della serie, mette da parte l'impostazione GDR per tornare a un'esperienza più compatta e incentrata sull'infiltrazione. L'avventura si svolge nella Bagdad del IX secolo e recupera lo spirito dei primi capitoli, puntando su un mondo di gioco più contenuto e su un approccio stealth più marcato. La storia segue Basim Ibn Ishaq - già noto ai giocatori di Valhalla - nel suo percorso da ladruncolo di strada a membro di spicco della Confraternita degli Assassini.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory ci porta con Basim nella valle di AlUla Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory ci porta con Basim nella valle di AlUla

Valley of Memory, l'espansione gratuita già disponibile, introduce una nuova trama ambientata nella Valle di Al-'Ula. Qui Basim si ritrova a confrontarsi con il proprio passato in un viaggio personale che lo porterà sulle tracce di suo padre. Oltre alla nuova linea narrativa, il contenuto aggiunge armi e oggetti inediti, insieme a funzionalità extra per il gioco base, tra cui la possibilità di rigiocare le missioni già completate.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Assassin's Creed Mirage per PS5 è a un ottimo prezzo su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera