Elden Ring su Nintendo Switch 2 ha fatto passi da gigante: le performance sembrano migliorate di molto

Come forse ricorderete, la build mostrata alla Gamescom della scorsa estate era stata accolta molto negativamente: Digital Foundry l'aveva definita "inaccettabile" , paragonandola a un titolo PS3/Xbox 360 mal ottimizzato. Il framerate, spesso sotto i 30 fps , era stato il principale punto critico, soprattutto considerando che si tratta di un gioco del 2022 con un comparto tecnico non particolarmente pesante.

La versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring: Tarnished Edition pare aver fatto grandi passi in avanti in termini di ottimizzazione , almeno stando alle impressioni di chi ha avuto modo di provare una nuova demo durante il corso della GDC.

Impressioni positive dalla nuova demo della GDC

Fortunatamente pare che nei mesi FromSoftware abbia lavorato a testa bassa per migliorare la versione Switch 2, con netti miglioramenti. Polygon ad esempio, afferma che ora è comparabile con le prestazioni viste su Steam Deck, con il framerate che pur non raggiungendo i 60 fps, si è mostrato sensibilmente più stabile rispetto alla precedente demo. Anche il nuovo video registrato da GameSpot, che trovate qui sotto, si apre parlando di una fluidità sensibilmente maggiore.

"Il punto chiave è che questa nuova build sembra molto più stabile rispetto a quanto mostrato pubblicamente da FromSoftware la scorsa estate", afferma Giovanni Colantonio di Polygon. "La qualità dell'immagine, ad esempio, è sorprendentemente buona sia in modalità docked che portatile. Non ho notato texture eccessivamente a bassa risoluzione o sfocate, nemmeno in handheld."

"Fortunatamente, tutto questo non sembra arrivare al costo di pesanti sacrifici sul frame rate. Anche se la versione Switch 2 non raggiungerà i 60 FPS, non sembra più così distante da handheld come Steam Deck. A occhio, direi che il gioco girava tra i 30 e i 40 FPS, a seconda della complessità della scena."

Naturalmente si tratta pur sempre di impressioni basate su una demo. Per valutazioni più precise servirà attendere il gioco completo o analisi tecniche approfondite. Elden Ring: Tarnished Edition è atteso su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno.