Elden Ring Nightreign diventa un gioco da tavolo, ecco quando sarà disponibile

Group SNE è nuovamente al lavoro su un gioco di ruolo da tavolo: a questo giro si tratta di Elden Ring Nightreign, il gioco d'azione multigiocatore di FromSoftware.
Ricordiamo che Elden Ring Nightreign prende le basi dell'originale Elden Ring e le inserisce in una struttura originale, con match a tempo che fondono idee dei roguelite, dei battle royale e dei giochi PvE online a squadre. Un gruppo di massimo tre giocatori deve lanciarsi su un'isola e cercare di eliminare quanti più nemici possibili, raccogliendo potenziamenti ed equipaggiamenti.
Man mano che i minuti passano, l'area sicura dell'isola si restringe fino a diventare un piccolo cerchio che fa da arena per un boss. Se lo si sconfigge, si passa alla seconda giornata e si ripete. Se si arriva alla terza giornata, si può provare a battere il boss finale. Alla fine della partita, si ottengono delle ricompense per personalizzare i propri eroi. Ogni giocatore può scegliere uno tra vari personaggi, che sono sostanzialmente delle classi con abilità speciali e bonus unici.
Quando sarà disponibile il gioco da tavolo di Nightreign
Non è la prima volta che Group SNE lavora su un gioco da tavolo e soprattutto su un prodotto di FromSoftware. In precedenza aveva infatti creato dei prodotti basandosi su Armored Core 6, Dark Souls e l'originale Elden Ring. Il gioco da tavolo di Nightreign è previsto per la primavera 2026.
Per ora non sappiamo altro riguardo al gioco da tavolo, ma possiamo supporre che cercherà di sfruttare le unicità di questo videogioco e tutti i personaggi e nemici che appaiono in esso, visto che Nightreign riutilizza tanti nemici dai Dark Souls fondendo due franchise in uno.
Chissà se il gioco da tavolo ha tenuto in considerazione anche le novità introdotte con il DLC Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows.