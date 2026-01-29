Elden Ring Nightreign diventa un gioco da tavolo, ecco quando sarà disponibile

Group SNE è nuovamente al lavoro su un gioco di ruolo da tavolo: a questo giro si tratta di Elden Ring Nightreign, il gioco d'azione multigiocatore di FromSoftware.

Ricordiamo che Elden Ring Nightreign prende le basi dell'originale Elden Ring e le inserisce in una struttura originale, con match a tempo che fondono idee dei roguelite, dei battle royale e dei giochi PvE online a squadre. Un gruppo di massimo tre giocatori deve lanciarsi su un'isola e cercare di eliminare quanti più nemici possibili, raccogliendo potenziamenti ed equipaggiamenti.

Man mano che i minuti passano, l'area sicura dell'isola si restringe fino a diventare un piccolo cerchio che fa da arena per un boss. Se lo si sconfigge, si passa alla seconda giornata e si ripete. Se si arriva alla terza giornata, si può provare a battere il boss finale. Alla fine della partita, si ottengono delle ricompense per personalizzare i propri eroi. Ogni giocatore può scegliere uno tra vari personaggi, che sono sostanzialmente delle classi con abilità speciali e bonus unici.