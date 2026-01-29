La demo di Nioh 3 è disponibile ora e su PC pare che le prestazioni siano positive

Ciò che invece stupisce, perlomeno nell'analisi di PCGamer, è che il videogioco pare avere prestazioni più che accettabili persino su un laptop da gioco non recentissimo. Considerando che di norma i giochi di Team Ninja al lancio hanno spesso dei problemi prestazionali, è un ottimo risultato secondo la testata.

La demo di Nioh 3 , il nuovo gioco di ruolo d'azione ispirato ai soulslike di Team Ninja, è ora disponibile per tutti su PC e PS5 . Non si tratta ovviamente di una sorpresa, visto che era stato annunciato in precedenza, così come non sarà per voi una sorpresa sapere che i dati di salvataggio possono essere spostati nel gioco completo.

I requisiti di Nioh 3

Ricordiamo inoltre i requisiti minimi della demo (e del gioco completo) per aiutarvi a capire se sarete in grado di eseguire la versione di prova di Nioh 3 in 1080p e 30 FPS con impostazioni "molto basse":

Processore - Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 2600 6 cores / 12 threads o superiore

Memoria - 16 GB di RAM

Scheda grafica - NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 125 GB

Scheda audio - 48000Hz 16bit Stereo

Ecco invece i requisiti consigliati per i 1080p e 60 FPS con impostazioni standard:

Processore - Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X 6 cores / 12 threads o superiore

Memoria - 16 GB di RAM

Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB, AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 125 GB

Scheda audio - 48000Hz 16bit Stereo

PCGamer spiega anche che FSR 3 funziona perfettamente e permette di aumentare le impostazioni fino ad "alte" e mantenere i 1080p e i 60 FPS (all'incirca) con una RTX 3060 da 6GB di VRAM, un Ryzen 5 5600H e 16 GB di RAM.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Nioh 3 e che il gioco sarà disponibile dal 6 febbraio.