La demo di Nioh 3 è disponibile ora e su PC pare che le prestazioni siano positive

Nioh 3 è in arrivo e ora potete provare la demo su PC e su PS5. Se siete giocatori da computer, sappiate anche che le prestazioni paiono almeno accettabile secondo la testimonianza di PC Gamer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/01/2026
Due guerrieri di Nioh 3
La demo di Nioh 3, il nuovo gioco di ruolo d'azione ispirato ai soulslike di Team Ninja, è ora disponibile per tutti su PC e PS5. Non si tratta ovviamente di una sorpresa, visto che era stato annunciato in precedenza, così come non sarà per voi una sorpresa sapere che i dati di salvataggio possono essere spostati nel gioco completo.

Ciò che invece stupisce, perlomeno nell'analisi di PCGamer, è che il videogioco pare avere prestazioni più che accettabili persino su un laptop da gioco non recentissimo. Considerando che di norma i giochi di Team Ninja al lancio hanno spesso dei problemi prestazionali, è un ottimo risultato secondo la testata.

I requisiti di Nioh 3

Ricordiamo inoltre i requisiti minimi della demo (e del gioco completo) per aiutarvi a capire se sarete in grado di eseguire la versione di prova di Nioh 3 in 1080p e 30 FPS con impostazioni "molto basse":

  • Processore - Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 2600 6 cores / 12 threads o superiore
  • Memoria - 16 GB di RAM
  • Scheda grafica - NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB
  • DirectX - Versione 12
  • Spazio di archiviazione - 125 GB
  • Scheda audio - 48000Hz 16bit Stereo

Ecco invece i requisiti consigliati per i 1080p e 60 FPS con impostazioni standard:

  • Processore - Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X 6 cores / 12 threads o superiore
  • Memoria - 16 GB di RAM
  • Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB, AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB
  • DirectX - Versione 12
  • Spazio di archiviazione - 125 GB
  • Scheda audio - 48000Hz 16bit Stereo
PCGamer spiega anche che FSR 3 funziona perfettamente e permette di aumentare le impostazioni fino ad "alte" e mantenere i 1080p e i 60 FPS (all'incirca) con una RTX 3060 da 6GB di VRAM, un Ryzen 5 5600H e 16 GB di RAM.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Nioh 3 e che il gioco sarà disponibile dal 6 febbraio.

