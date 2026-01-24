Il video di gameplay di Nioh 3 è stato mostrato in versione estesa

Nioh 3 è stato mostrato con una versione estesa dell'ultimo video di gameplay, quello pubblicato ieri, che Team Ninja e Koei Tecmo hanno deciso di integrare con nuove sequenze in-game fino a raggiungere un minutaggio pari a oltre diciassette minuti.
Laddove la prima versione del filmato si concludeva con l'arrivo dell'enorme samurai con l'armatura rossa, qui è possibile assistere allo scontro e alla sua conclusione, quando il protagonista sconfigge il nemico e purifica quella zona del Crogiolo, lo speciale scenario pieno di insidie presente nel gioco.
I minuti successivi vedono il nostro personaggio infiltrarsi all'interno di un insediamento di montagna, fra ghiaccio e neve, sfruttando le abilità ninja per attraversare il terreno e spuntare nei pressi di una guardia, eliminandola così in un sol colpo.
La varietà degli scenari e degli avversari sembra uno dei punti di forza di Nioh 3, a giudicare dai diversi biomi che avremo modo di esplorare durante la campagna, confrontandoci con nemici spesso fortemente legati alle rispettive ambientazioni.
Un corposo assaggio
In attesa della demo di Nioh 3, disponibile dal 29 gennaio, questa presentazione estesa del gameplay fornisce senza dubbio un corposo assaggio di quella che sarà l'esperienza offerta dal nuovo capitolo della serie soulslike sviluppata da Team Ninja.
Dagli yokai di ghiaccio a quelli di fuoco, dai giganti alle chimere più mostruose, la sensazione è che gli sviluppatori abbiano lavorato davvero parecchio al bestiario che ci troveremo ad affrontare in Nioh 3, che sembra decisamente corposo e ispirato.