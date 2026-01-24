Il video di gameplay di Nioh 3 è stato mostrato in versione estesa

Nioh 3 è stato mostrato con una versione estesa dell'ultimo video di gameplay, quello pubblicato ieri, che Team Ninja e Koei Tecmo hanno deciso di integrare con nuove sequenze in-game fino a raggiungere un minutaggio pari a oltre diciassette minuti.

Laddove la prima versione del filmato si concludeva con l'arrivo dell'enorme samurai con l'armatura rossa, qui è possibile assistere allo scontro e alla sua conclusione, quando il protagonista sconfigge il nemico e purifica quella zona del Crogiolo, lo speciale scenario pieno di insidie presente nel gioco.

I minuti successivi vedono il nostro personaggio infiltrarsi all'interno di un insediamento di montagna, fra ghiaccio e neve, sfruttando le abilità ninja per attraversare il terreno e spuntare nei pressi di una guardia, eliminandola così in un sol colpo.

La varietà degli scenari e degli avversari sembra uno dei punti di forza di Nioh 3, a giudicare dai diversi biomi che avremo modo di esplorare durante la campagna, confrontandoci con nemici spesso fortemente legati alle rispettive ambientazioni.