Forza Horizon 6 cambia il sistema di progressione tornando alle origini

Per il sesto capitolo, infatti, Playground Games ha deciso di tornare ai braccialetti , un sistema utilizzato già nei primi capitoli della serie e che poi era stato modificato, ma generando anche alcune polemiche da parte degli utenti, molti dei quali preferivano il vecchio sistema.

Una novità, ma non troppo

Come spiegato durante la presentazione di Forza Horizon 6 all'Xbox Developer Direct, il protagonista del gioco è all'inizio della storia semplicemente un turista in Giappone, che si ritrova a prendere parte all'Horizon Festival.

Prima di entrare nella festa, però, deve attraversare una fase di qualificazioni, e una volta dentro potrà progredire di livello ottenendo via via nuovi braccialetti che consentono l'accesso a ulteriori sfide con bottini di livello sempre più alto, che si traducono ovviamente in auto sempre più esclusive.

Particolarmente spettacolari, come da tradizione, saranno le prove speciali alla fine di ogni round, che comprendono gli Horizon Showcase e gli Horizon Rush, che possono metterci in corsa contro avversari alquanto folli e spettacolari.

"Il vostro primo obiettivo è partecipare all'Horizon Festival, e potete farlo completando le qualificazioni Horizon. Dopodiché, sarà possibile salire di livello sbloccando i braccialetti man mano che si compete in gare ed eventi con auto sempre più veloci ed emozionanti".

"Alla fine di ogni round, dovremo dimostrare di essere pronti a salire di livello completando eventi spettacolari per sbloccare i braccialetti successivi. Questi includono le classiche Horizon Showcase e i nuovi eventi Horizon Rush, in cui potrete mettere in mostra le vostre abilità su emozionanti percorsi a ostacoli, in location entusiasmanti come i moli della città di Tokyo".

"Quando finalmente otterrete il vostro braccialetto d'oro, riceverete un invito per accedere a Legend Island, una regione esclusiva del mondo, con eventi, piste e aree uniche da esplorare. E una volta arrivati lì, sarà un vero traguardo, che riflette le vostre capacità e la vostra determinazione".