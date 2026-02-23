Forza Horizon 6: tutti i dettagli sulla nuova campagna tra Festival ed esplorazione in Giappone

Playground Games ha svelato tanti nuovi dettagli sulla campagna di Forza Horizon 6 , che viene descritta come profondamente rinnovata sul sito ufficiale e che unisce esplorazione libera e competizioni del Festival in un sistema di progressione più strutturato e appagante rispetto a quello dei capitoli precedenti. A differenza di Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5 , dove il giocatore era già una star affermata, qui si parte da zero: si arriva in Giappone come dei semplici turisti con il sogno di entrare nell'Horizon Festival. Bisogna quindi costruirsi una reputazione e dimostrare di meritare il titolo di Horizon Legend .

Un festival più duro

Sulla strada verso la gloria si verrà affiancati da due nuovi personaggi, Mei e Jordy, che ci aiuteranno a scoprire le diverse anime del Giappone e a qualificarsi per il Festival. L'accesso avviene attraverso una serie di eventi preliminari (Horizon Qualifiers e Horizon Invitational) che permettono di ottenere i primi Wristband.

Le gare ufficiali del Festival sono curate e hanno dei temi: richiedono auto di categorie specifiche per essere affrontati: Road, Dirt e Cross Country, con alcune restrizioni che si sbloccano competizione dopo competizione. Le vetture più potenti, come le hypercar, diventano utilizzabili solo nelle fasi avanzate del gioco.

Dopo aver completato una gara, si sblocca il Race Customizer, che consente di modificare numerosi parametri: numero di avversari, condizioni meteo, orario, traffico, giri e restrizioni sulle auto. Il sistema si integra perfettamente con il multiplayer cooperativo: i Convoy permettono di affrontare eventi personalizzati insieme agli amici, condividendo regole e impostazioni.

Per ottenere nuovi Wristband occorre superare eventi speciali, come gli Showcase e le nuove prove Horizon Rush, percorsi a ostacoli cronometrati pensati per mettere alla prova abilità e precisione. Ottenendo tutti e sette i Wristband si accede a Legend Island, un'area esclusiva con eventi estremi come il Colossus, la gara più lunga mai vista nella serie.

Accanto alla struttura del Festival, il gioco introduce Discover Japan, un sistema parallelo basato sulla raccolta di "Stamps", ispirato alla tradizione giapponese dei timbri da collezione.

Un auto di Forza con il Monte Fuji sullo sfondo

Esplorare, scattare foto, partecipare a Touge Battles o completare attività secondarie contribuisce alla progressione alternativa. Questo approccio permette ai giocatori di scegliere se seguire un percorso più guidato e competitivo o immergersi liberamente nel mondo di gioco, creando un percorso proprio.

Tutti i progressi vengono tracciati nel Collection Journal, che funge da diario dell'avventura e che permette di sbloccare ricompense, nuove case con garage personalizzabili, Barn Find e aree speciali da decorare.

Infine, per la prima volta nella serie, è supportato il cross-save tra Xbox Series X and Series S, PC, PlayStation 5 e Steam, permettendo di continuare la campagna su qualsiasi piattaforma.