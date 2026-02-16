Forza Horizon 6 presenta i biomi e i panorami del Giappone in nuovi trailer

In totale i biomi sono sei, anche se l'articolo e i video ne mostrano solo cinque: pianure, costa, regione alpina, lowlands e highlands . Il sesto, per esclusione, dovrebbe essere l'area urbana di Tokyo, che farà da sfondo a numerose gare cittadine.

Playground Games ha pubblicato su Steam un nuovo aggiornamento dedicato a Forza Horizon 6 , presentando i biomi che comporranno la mappa giapponese del gioco. Ognuno è accompagnato da un breve trailer dedicato, che potete vedere qui sotto.

Una rappresentazione del Giappone impressionante

La mappa è da sempre uno degli elementi più importanti della serie Forza Horizon e per questo capitolo Playground Games ha scelto una delle ambientazioni più richieste dalla community. Il Giappone combina zone rurali, coste frastagliate, foreste fitte, colline e catene montuose innevate, fino ad arrivare alle aree urbane dominate da Tokyo, con i suoi quartieri illuminati al neon. La varietà topografica del paese si presta a ogni situazione: dalle competizioni urbane al fuoristrada, fino al semplice cruising tra paesaggi rurali con il Monte Fuji all'orizzonte. Il tutto arricchito dall'attenzione maniacale ai dettagli dello studio e da un comparto grafico di altissimo livello che punta al fotorealismo.

Playground Games ha inoltre confermato che si tratta della mappa con la maggiore cura per l'elevazione nella storia della serie, con dislivelli molto più marcati rispetto ai capitoli precedenti. Questo non solo arricchisce il colpo d'occhio, ma introduce nuove opportunità di gameplay: salite e discese tra i monti giapponesi, percorsi off‑road più tecnici e una gestione del terreno più dinamica. Confermati anche il meteo variabile e il passaggio delle stagioni, che modificheranno radicalmente le ambientazioni e avranno un impatto diretto sulla guida in base alla zona.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Game Pass dal 19 maggio. È già in sviluppo anche la versione PS5, che verrà pubblicata nei mesi successivi.