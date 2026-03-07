L'attore di Leon di Resident Evil Requiem è un grande fan della serie e ha aiutato tutto il cast

Resident Evil Requiem è arrivato dopo anni di attesa ed è stato accolto con grande entusiasmo da critica e giocatori, con vendite che hanno già superato i 5 milioni di copie. Tra gli elementi più apprezzati ci sono sicuramente gli attori, che hanno fornito delle prestazioni magistrali. In particolare sono stati lodati Leon S. Kennedy, interpretato da Nick Apostolides, l'antagonista Victor Gideon interpretato da Antony Byrne, e la nuova protagonista Grace Ashcroft, interpretata da Angela Sant'Albano.

In un'intervista, Sant'Albano ha raccontato come il coinvolgimento e la passione di Apostolides per la saga Resident Evil abbiano avuto un impatto enorme sul lavoro di tutto il cast. L'attore, infatti, conosceva profondamente la mitologia della serie e spesso contribuiva a chiarire collegamenti con i capitoli precedenti.