L'attore di Leon di Resident Evil Requiem è un grande fan della serie e ha aiutato tutto il cast

Resident Evil Requiem è arrivato dopo anni di attesa ed è stato accolto con grande entusiasmo da critica e giocatori, con vendite che hanno già superato i 5 milioni di copie. Tra gli elementi più apprezzati ci sono sicuramente gli attori, che hanno fornito delle prestazioni magistrali. In particolare sono stati lodati Leon S. Kennedy, interpretato da Nick Apostolides, l'antagonista Victor Gideon interpretato da Antony Byrne, e la nuova protagonista Grace Ashcroft, interpretata da Angela Sant'Albano.
In un'intervista, Sant'Albano ha raccontato come il coinvolgimento e la passione di Apostolides per la saga Resident Evil abbiano avuto un impatto enorme sul lavoro di tutto il cast. L'attore, infatti, conosceva profondamente la mitologia della serie e spesso contribuiva a chiarire collegamenti con i capitoli precedenti.
Un vero fan
L'attrice ha proprio raccontato: "Nick conosceva tantissimo Resident Evil, tutta la mitologia: sapeva praticamente tutto. A volte, mentre ci spiegavano un dettaglio della trama, lui interveniva dicendo: 'Ah, questo si collega a Resident Evil 4 in questa piccola scena'. In questo modo ci ha dato più informazioni per aiutarci a costruire meglio il mondo del gioco."
Sant'Albano sottolinea anche quanto Apostolides, considerato ormai "il volto della saga", sia stato estremamente disponibile. Pur avendo preparato a lungo il ruolo con ricerche e studio, l'attrice racconta che la presenza di un fan così appassionato sul set ha aumentato il senso di responsabilità di tutti: "Quando hai accanto a te un vero fan della serie, finisci per tenerci molto di più. Pensi: 'Dobbiamo farlo bene, dobbiamo riuscirci, perché se là fuori ci sono milioni di persone che amano questa saga quanto lui, non possiamo deluderle'. Portare quella passione nella lavorazione è stato davvero speciale."
Questa dedizione è emersa anche nelle interviste allo stesso Apostolides, noto per presentarsi alle convention persino in cosplay di Leon. Insomma, Capcom pare aver fatto la scelta giusta, gradita a fan e colleghi.