L'ultimo aggiornamento di RoboCop: Rogue City contiene riferimenti a un gioco di Hunter: The Reckoning

Per chi non lo conoscesse, Hunter: The Reckoning è un gioco di ruolo da tavolo ambientato nell'universo del World of Darkness, in cui si interpretano dei cacciatori di vampiri e di creature notturne varie.

Stando a diverse segnalazioni fatte su X, l'ultimo aggiornamento di RoboCop: Rogue City pubblicato su Steam avrebbe sostituito i file del gioco con una versione preliminare di un titolo mai annunciato della serie Hunter: The Reckoning .

Errore o gioco cancellato?

In passato sono stati pubblicati quattro videogiochi tratti da Hunter: The Reckoning, tre dei quali sviluppati da High Voltage Software e uno, l'ultimo, da Choice of Games.

Hunter: The Reckoning per Xbox e Nintendo GameCube nel maggio 2002;

Hunter: The Reckoning - Wayward per PlayStation 2 nel settembre 2003;

Hunter: The Reckoning - Redeemer per Xbox nell'ottobre 2003;

Hunter: The Reckoning - The Beast of Glenkildove per PC, Mac, iOS, Android e browser nel gennaio 2025.

Da notare che The Beast of Glenkildove è un'avventura testuale, genere di nicchia, apprezzatissimo dagli appassionati di giochi di ruolo cartacei, mentre gli altri sono tutti action. Il nuovo Hunter: The Reckoning sarebbe una prima per Teyon, lo studio di Robocop.

La build di Hunter: The Reckoning che ha sostituito i file di RoboCop: Rogue City nell'aggiornamento di oggi è datata 20 maggio 2025. Alcuni screenshot mostrano un gioco ancora incompleto e una schermata dei crediti conferma che lo sviluppo è nelle mani di Teyon.

Al momento non è chiaro se si tratti di un progetto ancora in sviluppo oppure di un gioco cancellato prima di essere annunciato ufficialmente, eventualità da considerare visti i problemi finanziari di Nacon.