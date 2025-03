I saldi di Nacon su Steam consentono di portarsi a casa Robocop: Rogue City a un prezzo stracciato

Nella giornata di ieri l'editore Nacon ha presentato le sue novità in arrivo nei prossimi mesi. Il Nacon Connect è stato una vera festa, ma ancora meglio sono i saldi successivi lanciati su Steam, con alcuni sconti davvero ottimi, come quello su Robocop: Rogue City . Lo sparatutto con protagonista il poliziotto cyborg per eccellenza è infatti acquistabile per 9,99 euro invece di 49,99 euro, ossia con uno sconto dell'80%. Perfetto per prepararsi all'arrivo della prima espansione: Unfinished Business , prevista per la seconda metà del 2025.

Le offerte

Naturalmente i giochi in offerta sono tanti altri. Ad esempio potete acquistare Test Drive Unlimited: Solar Crown per 24,99 euro invece di 49,99 euro (-50%), Ravenswatch per 12,49 euro invece di 24,99 euro (-50%), Blood Bowl III per 11,99 euro invece di 29,99 euro (-60%), WRC 7 per solo 1,99 euro invece di 19,99 euro (-90%), tanto per citarne alcuni.

Anche Test Drive Unlimited: Solar Crown è in offerta

Ci sono anche delle offerte che vi prepareranno ai giochi in arrivo. Oltre al già citato Robocop, potete ad esempio acquistare il bundle tra Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness a 6,15 euro invece di 40,82 euro (-85%), per essere pronti per Styx: Blades of Greed, oppure potete acquistare Edge of Eternity a 5,99 euro invece di 29,99 euro (-80%) in attesa di Edge of Memories.

Insomma, c'è davvero tanto da scoprire nei saldi di Nacon, che vi invitiamo ad esplorare visitato la pagina ufficiale aperta su Steam.