Quando esce il nuovo trailer della Stagione 2 di The Last of Us? Presto, a quanto pare

La trasmissione dei nuovi episodi comincerà il prossimo 13 aprile , riprendendo il racconto dopo cinque anni rispetto agli eventi della prima stagione e introducendo figure come Abby (Kaitlyn Dever) e Dina (Isabela Merced), ma non solo.

Il trailer andrà ad approfondire la trama e i personaggi della seconda stagione dello show prodotto da HBO, che come sappiamo racconterà i drammatici eventi di The Last of Us Parte 2 o quantomeno una parte di essi.

Quando esce il nuovo trailer della Stagione 2 di The Last of Us? Domani, 8 marzo: lo ha annunciato il profilo ufficiale di Naughty Dog, pubblciando la foto di un orologio che i fan della serie conoscono molto bene.

Cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 2?

A quanto pare la Stagione 2 di The Last of Us racconterà una "versione diversa" della storia del gioco, ma non è dato sapere quali siano state le modifiche apportate alla trama da Neil Druckmann e Craig Mazin, gli showrunner della serie televisiva.

Come già accennato, la nuova stagione non coprirà da sola tutti gli eventi narrati nella campagna di The Last of Us Parte 2 e sarà interessante anche capire in che maniera gli autori si sono rapportati ai numerosi flashback presenti nel gioco, che rivelano cose accadute non molto tempo dopo il primo capitolo.

Magari il trailer di domani chiarirà alcuni di questi dubbi, ma ovviamente dovremo attendere il 13 aprile per capire effettivamente come stanno le cose, e se la Stagione 2 potrà risultare interessante quanto la prima.