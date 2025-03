Nel 2025 Netflix spenderà 18 miliardi di dollari per i suoi contenuti, ma pensa di fare di più in futuro

Spencer Neumann, CFO di Netflix , ha rivelato questa cifra durante il suo intervento alla Morgan Stanley Tech, Media & Telecom Conference del 2025. "Non siamo neanche lontanamente vicini al tetto massimo", ha detto, aggiungendo: "Penso che siamo solo all'inizio".

Netflix ha intenzione di produrre sempre più spettacoli, serie TV e film nell'immediato e nel prossimo futuro. Secondo le stime attuali, solo nel 2025 spenderà 18 miliardi di dollari per produrre nuovi contenuti .

Investimenti in aumento

Si tratta di un aumento dell'11% rispetto al 2024, quando il servizio di streaming ha speso complessivamente 16,2 miliardi di dollari nello sviluppo e nella distribuzione di contenuti. La cifra può sembrare eccessiva, ma solo se non si considera l'altissimo numero di contenuti di cui ha bisogno la piattaforma per funzionare con i suoi abbonati.

Arcane è una serie di successo

Solo questo mese Netflix sta per lanciare The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Due dei tre film diretti da Joe e Anthony Russo dopo Avengers: Endgame sono stati prodotti dal servizio.

Molte delle produzioni di Netflix non si rivelano essere dei grandi successi, ma poco importa, perché l'afflusso di nuovi contenuti deve essere costante. Peccato per le serie interrotte dopo poche stagioni, alcune anche dopo la prima soltanto, ma il mercato dello streaming funziona così e ci si può fare poco.

Quindi, aspettatevi che le cose non cambino: "Vogliamo rimanere in modalità di crescita anziché in modalità di manutenzione il più a lungo possibile", ha detto Neumann, chudendo il discorso.