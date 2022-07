Netflix: i fratelli Russo parlano del film The Electric State con Millie Bobby Brown e non solo

Anthony e Joe Russo, noti a molti in quanto registi di Avengers Endgame, hanno parlato recentemente della direzione da loro intrapresa con la loro compagnia di produzione AGBO e, recentemente, con il nuovo film per Netflix The Electric State, nel quale figura anche la star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Dopo il successo con Avengers, i Russo hanno creato AGBO, una compagnia di produzione che gli ha dato la libertà di lavorare sui progetti che più trovavano interessanti, come Extraction, successo di Netflix. Joe Russo spiega anche che la nuova posizione permette loro di dare spazio a nuove voci e nuovi registi, come accaduto con Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che hanno diretto Everything Everywhere All at Once sotto la produzione dei Russo.

Joe Russo spiega che AGBO "è davvero costruito su una lezione che abbiamo imparato da Steven Soderbergh: il concetto di 'uno per te, uno per loro'. Il cinema è un business e quando fai guadagnare soldi alle persone, puoi usare tale prestigio e il valore del marchio che ne deriva per realizzare progetti più personali".

Millie Bobby Brown in Stranger Things

I Russo hanno anche un altro progetto tra le mani per Netflix: The Electric State, nel quale reciterà Millie Bobby Brown e, forse, anche Chris Pratt. I dettagli sul film sono minimi, ma Anthony Russo ha affermato: "È basato su una brillante graphic novel di Simon Stalenhag e in un certo senso reimmagina gli anni Novanta come una sorta di West americano. C'è una guerra tra umani e robot AI e questa storia è ambientata all'indomani di quella guerra. Si tratta fondamentalmente di una sorella che è stata separata dal fratello durante la guerra e sta cercando di ritrovarlo".

Parlando invece di Stranger Things, la quarta stagione è la seconda serie Netflix più vista di sempre.