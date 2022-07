Stranger Things 4 è la seconda serie Netflix più vista di sempre

Stranger Things 4 è diventata la seconda serie Netflix più vista di sempre, totalizzando ben 1,15 miliardi di ore di visualizzazione: meglio dello show diretto dai fratelli Duffer ha fatto solo Squid Game.

Ovviamente in prima posizione nella classifica ufficiale Netflix al 3 luglio 2022, il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things ha macinato 301 milioni di ore di visualizzazione solo nell'ultimo weekend: risultati che si sono sommati a quelli dei precedenti episodi.

Come forse ricorderete, la piattaforma streaming adotta un sistema di classificazione molto particolare e controverso, che considera unicamente il tempo di visione di un determinato show entro ventotto giorni dal debutto.

È tuttavia interessante notare come gli 1,64 miliardi di ore di visualizzazione di Squid Game registrati nel 2021 siano stati frutto di una performance inaspettata e tutt'altro che pianificata, laddove invece Stranger Things 4 ha utilizzato l'espediente della suddivisione in due parti anche per aumentare l'hype e il buzz sui social.