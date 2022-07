Call of Duty: Modern Warfare 2, date della beta rivelate da un leak

Le date della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono state rivelate dal noto leaker Ralph Valve, che con la serie Activision si è sempre rivelato piuttosto attendibile.

Primo fine settimana (esclusiva PlayStation)



Accesso anticipato: dal 15 al 16 settembre

Open Beta: dal 17 al 19 settembre

Secondo fine settimana (beta cross-play)



Accesso anticipato: dal 22 al 23 settembre

Open Beta: dal 24 al 26 settembre

Queste informazioni sembrano smentire la data della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 svelata da Amazon, che puntava invece al mese di agosto per le sessioni di prova: i fan della serie sparatutto dovranno attendere un po' di più.

Ad ogni modo, il prossimo mese non verrà "sprecato" da Activision, che anzi lo sfrutterà dal punto di vista promozionale per mostrare nuovamente in azione il gioco e in particolare le sue modalità multiplayer.

Secondo Ralph Valve, peraltro, nell'ambito di questi reveal non mancherà qualche sorpresa: cos'avrà voluto dire?