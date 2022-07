NieR Automata o Mario? Il cosplay di 2B/Peach da Mads Five è un misto sorprendente

Ogni tanto capita di trovarsi di fronte a qualche reinterpretazione di cui è anche difficile capire l'origine, come in questo caso, con il cosplay di 2B/Peach da parte di Mads Five, che è riuscita a mettere insieme dei personaggi praticamente opposti come la principessa di Super Mario e la protagonista di Nier Automata.

Eppure, basta dare un'occhiata alle foto postate qui sotto per vedere come, in effetti, tutti gli elementi calzino precisamente al loro posto: il personaggio creato da Mads Five è a tutti gli effetti la perfetta unione di 2B e Peach, prendendo elementi da una e dall'altra in parti quasi uguali.



"Gloria al Mushroom Kingdom", dice l'abile cosplayer, fondendo anche qui le caratteristiche delle due eroine. A dire il vero, si nota che la trazione principale del cosplay in questione è più verso 2B, presa come modello di base su cui costruire il costume e la reinterpretazione, eppure i colori e la caratterizzazione sono decisamente a tema Peach.

Il risultato è un misto strano e interessante, che potrebbe essere emerso da una sorta di dragon balliana "fusion" tra i due personaggi. Il costume è comunque quello tipico di 2B, ma con particolari e colori che richiamano quello di Peach, così come la capigliatura e la fascia. Alcuni elementi marginali, come le maniche e i guanti, richiamano più da vicino la compagna di Mario ma il resto è chiaramente derivato da 2B: da notare anche la katana, pure questa posizionata a metà tra le due visto il colore rosa acceso.

