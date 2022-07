The Boys: il cosplay di Starlight da parte di xandrastax è radioso

Tra situazioni sempre più fuori di testa e colpi di scena, la Stagione 3 di The Boys prosegue su Amazon Prime Video ottenendo grande successo. Ciò si riflette anche nel mondo dei cosplayer, che non perdono l'occasione per vestire i panni dei "super". A tal proposito, ecco un nuovo cosplay di Starlight realizzato da xandrastax.

Starlight, alias da eroina di Anne January, è una de I Sette, il gruppo di supereroi più forti e famosi degli Stati Uniti. Il suo potere è quello di assorbire l'elettricità per poi rilasciarla sul malcapitato di turno, emettendo un bagliore accecante. È dotata anche di una forza sovrumana ed è in grado di resistere persino ai proiettili. Mossa da nobili ideali, ben presto dovrà fare i conti con la dura realtà: il mito de I Sette è solo una facciata creata dalla Vought, un'azienda più interessata ai profitti che a salvare vite umane, e i gli eroi che ne fanno parte sono più interessati ai soldi e la bella vita piuttosto che a salvare vite umane.

Il cosplay di Starlight realizzato da xandrastax è semplice ma d'impatto, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto. La modella indossa il costume in versione ridotta dell'eroina e grazie agli effetti di post-produzione sono state aggiunte delle sfere luminose, simulando perfettamente i poteri elettrici dell'eroina.

Rimanendo in tema di supereroi e villain, date uno sguardo al cosplay di Poison Ivy realizzato da Kanra e quello di Black Widow firmato da missbricosplay. Cambiando genere, vi consigliamo il cosplay di Asuna in versione Titania da Sword Art Online di Spring e il cosplay di Elizabeth da The Seven Deadly Sins di noelle.samaa.