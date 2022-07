The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di noelle.samaa è celestiale

The Seven Deadly Sins è una delle opere più amate degli ultimi anni, tanto da aver dato vita a un sequel, il manga Four Knights of the Apocalypse, arrivato pochi mesi fa in Italia. I protagonisti dell'opera originale di Nakaba Suzuki sono ancora molto amati dai fan e a tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Elizabeth realizzato da Noelle.samaa, che ha rappresentato una versione angelica del personaggio.

Elizabeth Lyonesse è la protagonista femminile di The Seven Deadly Sins. Principessa del regno di Liones, si unirà a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri dotati di poteri incredibili, con la speranza di trovare gli altri "Peccati Capitali", salvare la sua famiglia e riportare l'ordine e la pace nel regno.

Immerso nella natura, il cosplay di Noelle.samaa rappresenta la versione angelica di Elizabeth, corredata da un paio di vistose ali da angelo e l'immancabile lunga chioma bianca caratteristica del personaggio.

