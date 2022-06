Batman: il cosplay di Poison Ivy di Kanra ha una marcia in più

Poison Ivy è una dei villain più affascinanti e famosi dell'universo di Batman e oggi prende vita grazie a un cosplay di Kanra davvero ben riuscito.

Il debutto di Poison Ivy nei risale al 1966, con le origini del personaggio che sono mutate più volte nel tempo. Dopo la Crisi sulle Terre Infinite le basi della villain vengono definite in modo quasi permanente: Pamela Lillian Isley è una biochimica che a causa di una mutazione ha ottenuto abilità fisiche sovrumane, può avvelenare qualsiasi essere vivente semplicemente toccandolo e controllare qualsiasi forma di vita vegetale. Decide di usare questi poteri per fare giustizia in modo tutto suo, con attacchi terroristi volti ad affermare la supremazia delle piante sull'uomo, divenendo così una dei nemici più letali del Cavaliere Oscuro, vestendo tuttavia qualche volta anche i panni dell'eroina o di antieroina.

Per il suo cosplay Kanra ha deciso di rappresentare Poison Ivy all'interno di una serra, una scelta piuttosto azzeccata. Il costume è il classico vestito "fai da te" fatto di foglie ed edera utilizzato da varie versioni del personaggio e che risalta la sua avvenenza.

