NieR: Automata, la versione Nintendo Switch verrà annunciata oggi, secondo un noto insider

Oggi pomeriggio ci sarà il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, un appuntamento tutto dedicato ai giochi in arrivo su Switch realizzati da sviluppatori di terze parti. Tra questi a quanto pare potrebbe esserci anche un porting di NieR: Automata, come suggerito da Nacho Raquena.

Raquena è un un giornalista spagnolo con vari contatti nell'industria videoludica. È stato uno dei primi a far circolare in rete le voci di corridoio su uno showcase Nintendo tutto dedicato ai third-party, che come sappiamo in seguito si sono rivelate fondate. Ha inoltre anche affermato che per l'occasione ci sarà un annuncio legato alla serie Persona di Atlus, nonché un porting di un gioco disponibile su altre console da circa 4 anni.

Giusto poche ore fa, il giornalista spagnolo è tornato su quest'ultima soffiata, affermando che in realtà il titolo in questione è disponibile dal 2017 - 2018, a seconda delle versione presa in esame. NieR: Automata calzerebbe dunque a pennello con questa descrizione, dato che è uscito nel 2017 su PS4 e PC e successivamente nel 2018 per Xbox One.

Ad alimentare ulteriormente quest'ipotesi, Raquena ha condiviso anche una GIF con protagonista Yoko Taro, il director e creatore della serie NieR, dando appuntamento a tutti a oggi pomeriggio per il Direct di Nintendo.

Negli anni, Yoko Taro ha parlato più volte di una possibile versione Nintendo Switch di NieR: Automata e chissà, magari oggi pomeriggio finalmente verrà svelata ufficialmente. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che l'appuntamento con Nintendo Direct Mini: Partner Showcase è fissato alle 15:00 italiane di oggi, martedì 28 giugno 2022.