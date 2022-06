Nintendo Direct: il prossimo si concentrerà sui giochi di terze parti, per un insider

Stando al giornalista e insider Nacho Requena, redattore della rivista spagnola Manual, il prossimo Nintendo Direct si concentrerà sui giochi di terze parti, compresi alcuni port molto attesi come quelli della serie Persona.

Secondo Requena, che ha toccato l'argomento in un live stream su Twitch, il Direct sarà trasmesso martedì prossimo.

Requena: "Mi è stato detto che si concentrerà soprattutto sui giochi di terze parti. Mi è stato anche detto che saranno presenti dei Persona, anche se non so quali." Questa informazione potrebbe confermare indirettamente la validità dell'apparizione della copertina di Persona 5 Royal in un negozio online, avvenuta nei giorni scorsi.

Persona 5 Royal arriverà anche su Nintendo Switch?

Comunque sia, il giornalista ha anche altre informazioni: "Ci sarà un altro gioco che è stato disponibile per qualche tempo su altre piattaforme... attualmente è disponibile da quattro anni." Secondo molti potrebbe trattarsi del vociferato port di Red Dead Redemption 2, uscito appunto quattro anni fa. Certo, se così fosse sarebbe un bel miracolo.

Ovviamente prendete il tutto con le dovute cautele, visto che si tratta di informazioni non ufficiali e non ufficializzate da Nintendo.