Le voci su un Nintendo Direct in arrivo vengono alimentate da una nuova manutenzione annunciata

D'altra parte, bisogna dire che la tradizione confermerebbe questa ipotesi: un Nintendo Direct a giugno o luglio c'è praticamente sempre stato negli anni passati, cosa che ha portato a pensare a un nuovo evento di presentazione in arrivo, sebbene in effetti altri eventi ci siano stati il mese scorso.

Proseguono e si amplificano le voci su un possibile Nintendo Direct in arrivo, anche a causa di una nuova manutenzione programmata annunciata dalla compagnia per questa settimana, che potrebbe corrispondere a un modus operandi tipico della casa di Kyoto in corrispondenza di questi eventi.

La teoria del Direct a fine luglio

Alcuni leaker sono convinti che un nuovo Nintendo Direct debba avvenire entro la fine di luglio, e considerando che mancano due giorni alla conclusione del mese il tempo a questo punto stringe, con un annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

L'indizio in questo caso arriva dalla manutenzione programmata: Nintendo ha annunciato un intervento previsto per il 31 luglio 2025 alle 9:30 italiane, cosa che potrebbe far pensare a una mossa preparatoria per vari cambiamenti in arrivo tra eShop e canali social.

La questione dubbia riguarda in questo caso gli orari, visto che un Direct di prima mattina secondo l'orario europeo sarebbe una cosa praticamente inedita, dunque anche queste voci vanno prese con estrema cautela perché hanno elementi decisamente poco realistici.

In ogni caso, a questo punto manca poco alla verifica definitiva dei rumor sull'evento per la fine di luglio.