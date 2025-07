Meta starebbe lavorando a un nuovo smartwatch con fotocamera: possibile annuncio a breve?

Non è la prima volta che Meta prova ad entrare nel segmento degli smartwatch. Già nel 2021, quando l'azienda si chiamava ancora Facebook , circolarono diversi leak su un prototipo dotato di doppia fotocamera: una da 12 MP nella parte inferiore e una da 5 MP per videochiamate dal polso. Il progetto venne abbandonato nel 2022, durante la crisi del mercato tech e la revisione delle priorità aziendali.

Integrazione con occhiali smart e Quest

Secondo DigiTimes, il nuovo smartwatch di Meta non sarà un accessorio isolato, ma complementare ai visori VR della linea Quest e agli occhiali Ray-Ban Meta, oggi sempre più centrali nella strategia dell'azienda. La fotocamera integrata potrebbe essere usata per mappare l'ambiente, supportare funzioni di realtà aumentata o persino registrare esperienze da condividere nel metaverso.

Le immagini leaked da Bloomberg

Non è escluso che il dispositivo possa sfruttare anche i modelli linguistici di Meta AI, già in fase di implementazione in altri wearable previsti entro la fine del 2025. Si parla infatti di almeno sei dispositivi AI in arrivo, secondo precedenti dichiarazioni dell'azienda.