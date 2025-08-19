ASUS celebra 30 anni di innovazione con la ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata

ASUS Republic of Gamers ha presentato alla Gamescom di Colonia la ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata per il 30° anniversario, una scheda grafica pensata per celebrare tre decenni di evoluzione tecnologica. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un modello che porta l'eredità del brand verso nuove vette, con un'estetica esclusiva e soluzioni tecniche pensate per chi vuole il massimo delle prestazioni. La cornice luminosa ispirata al celebre "infinity mirror" e il pannello traslucido multidimensionale conferiscono alla GPU un'identità immediatamente riconoscibile, capace di distinguersi in ogni configurazione da gaming.
Prestazioni senza compromessi
Il cuore di questa edizione speciale è la capacità di raggiungere livelli di potenza mai visti prima. Grazie alla possibilità di combinare l'alimentazione tramite connettore 12V-2x6 e slot GC-HPWR delle schede madri ASUS BTF, la scheda può arrivare a 800 watt complessivi, offrendo margini di overclock estremi. Una soluzione che, unita al PCB rinforzato con strato di rame maggiorato, garantisce stabilità anche sotto stress, riducendo dispersioni e migliorando la gestione termica. Non manca l'utilizzo del composto in metallo liquido, già sperimentato sulla generazione precedente, che consente di mantenere temperature notevolmente più basse rispetto alle paste tradizionali.
Il sistema di raffreddamento si distingue per un approccio ibrido che combina camera di vapore interamente in rame, alette in lega alluminio-rame e un'impostazione a quattro ventole. La ventola integrata nel backplate aumenta la pressione statica del flusso d'aria fino al 20%, migliorando la dissipazione complessiva. A completare il quadro ci sono soluzioni storiche reinterpretate, come la modalità 0dB che spegne le ventole nei momenti di basso carico, e il Memory Defroster, dedicato agli overclocker più estremi che cercano record mondiali.
Software e controllo totale
Accanto alle innovazioni hardware, ASUS ha potenziato anche l'esperienza software grazie a GPU Tweak III. L'applicazione consente non solo di monitorare prestazioni e temperature in tempo reale, ma introduce funzioni avanzate come la Thermal Map, che fornisce dati puntuali dai sensori integrati su VRM, induttori e chip di memoria. L'OSD Wizard permette di personalizzare la visualizzazione a schermo, mentre Power Detector+ segnala in modo immediato eventuali anomalie di alimentazione, prevenendo rischi e instabilità. Una suite completa che trasforma la gestione della GPU in un processo intuitivo e professionale allo stesso tempo.
La ROG Matrix GeForce RTX 5090 Edizione 30° Anniversario sarà disponibile nella seconda metà del 2025 attraverso gli ASUS Gold Store e i partner commerciali selezionati, in quantità limitata. Un oggetto da collezione e allo stesso tempo una macchina da performance, pensata per tutti coloro che vogliono il meglio assoluto per il proprio PC da gioco.