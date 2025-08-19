ASUS celebra 30 anni di innovazione con la ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata

ASUS Republic of Gamers ha presentato alla Gamescom di Colonia la ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata per il 30° anniversario, una scheda grafica pensata per celebrare tre decenni di evoluzione tecnologica. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un modello che porta l'eredità del brand verso nuove vette, con un'estetica esclusiva e soluzioni tecniche pensate per chi vuole il massimo delle prestazioni. La cornice luminosa ispirata al celebre "infinity mirror" e il pannello traslucido multidimensionale conferiscono alla GPU un'identità immediatamente riconoscibile, capace di distinguersi in ogni configurazione da gaming.

Prestazioni senza compromessi Il cuore di questa edizione speciale è la capacità di raggiungere livelli di potenza mai visti prima. Grazie alla possibilità di combinare l'alimentazione tramite connettore 12V-2x6 e slot GC-HPWR delle schede madri ASUS BTF, la scheda può arrivare a 800 watt complessivi, offrendo margini di overclock estremi. Una soluzione che, unita al PCB rinforzato con strato di rame maggiorato, garantisce stabilità anche sotto stress, riducendo dispersioni e migliorando la gestione termica. Non manca l'utilizzo del composto in metallo liquido, già sperimentato sulla generazione precedente, che consente di mantenere temperature notevolmente più basse rispetto alle paste tradizionali. ROG Astral RTX 5090 Dhahab: ASUS presenta la GPU da oltre 9.000 dollari, in vendita a Dubai Il sistema di raffreddamento si distingue per un approccio ibrido che combina camera di vapore interamente in rame, alette in lega alluminio-rame e un'impostazione a quattro ventole. La ventola integrata nel backplate aumenta la pressione statica del flusso d'aria fino al 20%, migliorando la dissipazione complessiva. A completare il quadro ci sono soluzioni storiche reinterpretate, come la modalità 0dB che spegne le ventole nei momenti di basso carico, e il Memory Defroster, dedicato agli overclocker più estremi che cercano record mondiali.