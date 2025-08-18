Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per domani, incentrato su Kirby Air Riders

Nintendo ha appena annunciato un nuovo Nintendo Direct per domani, interamente incentrato su Kirby Air Riders, dunque a tutti gli effetti un "Kirby Air Riders Direct" che andrà in onda domani, 19 agosto, come presentazione ufficiale del nuovo gioco per Nintendo Switch 2.
"Collegati il 19 agosto alle ore 15:00 per un Kirby Air Riders Direct", si legge nel messaggio pubblicato oggi dall'account ufficiale di Nintendo su X, il quale spiega anche che la presentazione sarà condotta dal director del gioco, Masahiro Sakurai.
La presentazione durerà circa 45 minuti, dunque verosimilmente consentirà di dare un'occhiata molto approfondita al nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch 2, considerando che in tale quantità di tempo vengono solitamente compresse presentazioni contenenti un'enorme quantità di informazioni anche su molti giochi diversi.
Una presentazione molto estesa e approfondita
Se siete in attesa di Kirby Air Riders, insomma, l'appuntamento da segnare sul calendario è per domani, 19 agosto 2025, alle ore 15:00, per ben 45 minuti di presentazione tutti dedicati alla nuova creatura di Sakurai, che promette di rappresentare il prossimo grosso titolo first party per Switch 2.
Dopo il colossale lavoro fatto su Super Smash Bros. Ultimate e il suo lunghissimo supporto post lancio, che sembrava aver alquanto esaurito il director in questione, Sakurai torna in scena con un altro capitolo dell'altra sua serie storica.
Annunciato con un trailer durante il Nintendo Direct di aprile dedicato ai giochi per Nintendo Switch 2, Kirby Air Riders è stato affidato a Bandai Namco Studios, gli stessi di Super Smash Bros. Ultimate, ma sempre sotto la direzione di Sakurai.
Seguito del Kirby Air Ride uscito su GameCube nel 2004, il nuovo capitolo è previsto arrivare nel 2025 ma non ha ancora una data di uscita ufficiale, che potrebbe essere annunciata proprio nel corso della presentazione di domani.