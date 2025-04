Kirby Air Riders è stato affidato a Bandai Namco Studios, gli stessi di Super Smash Bros. Ultimate

A seguito dell'annuncio di Kirby Air Riders , avvenuto durante il Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 del 2 aprile, il director Masahiro Sakurai ha condiviso delle nuove informazioni sul team di sviluppo che si sta occupando di realizzarlo. Lo ha fatto con un post su X, in cui ha scritto: "Proprio come Super Smash Bros. for Wii U e 3DS e Ultimate, anche il recentemente annunciato Kirby Air Riders è sviluppato da Bandai Namco Studios ."

Una proficua collaborazione

Kirby Air Riders è il seguito di Kirby Air Ride del 2003, un gioco di corse per Nintendo GameCube, che fu sviluppato da HAL Laboratory, con Sakurai alla direzione. In questo caso lo studio di sviluppo è cambiato ma, visti i successi avuti da Bandai Namco Studios collaborando con Nintendo, si tratta comunque di ottime mani, almeno sulla carta.

Bandai Namco Studios ha lavorato allo sviluppo di numerosi titoli di Nintendo, tra i quali i già citati Super Smash Bros. e Super Smash Bros. Ultimate, ma anche Mario Kart 8 Deluxe.

I progetti per Nintendo sono generalmente gestiti dallo Studio 2 / Studio S di Bandai Namco Studios, quindi è probabile che lo stesso avvenga per Kirby Air Riders.

Sakurai ha aggiunto che "l'intero staff sta dando il massimo nello sviluppo del gioco, ma ci vorrà del tempo prima che possiamo condividere ulteriori informazioni". Ha quindi chiesto ai fan di rimanere sintonizzati per saperne di più.

Detto questo, aggiungiamo che in realtà non c'è da aspettare molto, visto che l'uscita di Kirby Air Riders è stata fissata per il 2025, in esclusiva su Nintendo Switch 2.