I bagarini giapponesi stanno già rastrellando le schede microSD compatibili con Nintendo Switch 2

Come saprete, durante il Nintendo Direct di ieri, durato circa un'ora, Nintendo ha svelato delle nuove informazioni su Nintendo Switch 2 , inclusa la data di uscita: il 5 giugno. Ha dato anche informazioni sulle specifiche della console, compresa la compatibilità con le schede microSD Express . Le normali schede microSD non saranno invece supportate, tranne che per il caricamento di alcuni alcuni tipi di file, in particolare immagini e video.

Bagarini in azione

Il lato positivo della novità è che le schede microSD Express hanno velocità di lettura e scrittura di gran lunga superiori a quelle standard. Il lato negativo è che sono più costose e meno diffuse delle altre, anche perché non tutti hanno l'esigenza di usare schede simili con i loro apparecchi.

Una foto di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World

Detto questo, non è passato nemmeno un giorno e i bagarini giapponesi si sono messi in moto, rastrellando le microSD Express in vendita, così da farne salire il già alto prezzo.

La testata giapponese Game*Spark ha riportato che la maggior parte dei rivenditori online in Giappone ha già esaurito le schede microSD Express, lì dove le stesse stanno apparendo in gran numero su Amazon e sulle piattaforme di e-commerce locali. Inutile dire che le inserzioni possono arrivare fino al doppio del prezzo standard.

Le misure prese da Nintendo per limitare l'azione dei bagarini contro Nintendo Switch 2, tra cui un'edizione giapponese con blocco regionale e dei grossi paletti alle prenotazioni, non hanno difeso i prodotti correlati come le microSD Express, che gli utenti saranno obbligati a comprare se vorranno avere dello spazio di archiviazione dati aggiuntivo. Speriamo che la situazione si normalizzi prima dell'uscita della console.